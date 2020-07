WhatsApp présente de nouvelles fonctionnalités pour les commerçants

Lorsque Facebook a racheté WhatsApp, l’application n’était gratuite que pendant une année. Après cette période, l’utilisateur devait payer un petit frais annuel.,Cependant, afin que WhatsApp touche plus de monde, Facebook a décidé de rendre celui-ci entièrement gratuit, avec un modèle économique qui se focalise davantage sur les communications entre les entreprises et leurs clients. Pour favoriser ces communications, WhatsApp propose une application dédiée aux petites entreprises, appelée WhatsApp Business.

En cette période particulièrement difficile pour les PME, cette app peut s’avérer encore plus utile pour celles qui doivent se tourner vers le commerce en ligne afin de continuer à générer des revenus. Et cette semaine, Facebook annonce de nouvelles fonctionnalités pour les entreprises qui utilisent l’application WhatsApp Business.

Désormais, ces entreprises peuvent utiliser les codes QR. Ces codes peuvent être imprimés sur les emballages, sur les produits, ou encore sur les reçus. Et l’utilisateur peut scanner le code d’une entreprise pour entrer en contact avec celle-ci, au lieu d’enregistrer un numéro de téléphone. « Scanner un code QR ouvrira une discussion avec un message pré-rempli facultatif créé par l’entreprise pour démarrer la conversation. Grâce aux outils de messagerie de l’application, les entreprises peuvent envoyer rapidement des informations telles que leur catalogue pour lancer la conversation », lit-on dans l’annonce.

Et en plus du code QR, WhatsApp permet également aux entreprises qui utilisent déjà WhatsApp Business pour présenter leurs catalogues de partager ces catalogues en-dehors du service de messagerie. En d’autres termes, il sera possible de faire des liens vers ces catalogues sur d’autres espaces comme Facebook, Instagram, les sites web ou autres. L’idée est de permettre aux commerçants de faire découvrir leurs produits plus facilement.

Facebook à fond sur le e-commerce ?

Sinon, WhatsApp a annoncé que désormais, l’application WhatsApp Business compte plus de 50 millions d’utilisateurs dans le monde. La plateforme indique également que plus de 40 millions d’internautes découvrent des produits via les catalogues affichés sur WhatsApp, chaque mois.

Ces nouvelles fonctionnalités de WhatsApp pour les commerçants sont annoncées après le lancement de Shops sur Instagram et Facebook. Pour les entreprises qui basculent vers le commerce en ligne durant la pandémie, Shops permet de créer facilement un espace sur lequel elles peuvent lister les produits disponibles.