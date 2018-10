WhatsApp propose aussi les autocollants

De nombreuses messageries proposent depuis des années les stickers pour illustrer les discussions de manière plus conviviale, en passant par d’autres illustrations que les traditionnels émojis. Pourtant, malgré la popularité de ces stickers chez les plus jeunes principalement, WhatsApp semblait les bouder. La messagerie vient cependant de dévoiler que les choses vont changer dans les jours ou les semaines à venir pour des centaines de millions d’utilisateurs, au fur et à mesure des mise à jour.

Les stickers arrivent sur WhatsApp

La mode des autocollants semble donc avoir atteint WhatsApp, qui avait d’ailleurs évoqué un lancement futur de cette fonction en plus des appels de groupe, lors de la conférence F8 du mois de mai. Quelques mois auront donc suffit pour mettre tout cela en place, les graphistes de l’entreprise ayant pris le temps de créer des stickers, d’autres ayant été élaborés par des artistes externes via des partenariats.

Le plus intéressant ne réside cependant pas là. WhatsApp a opté pour une solution intéressante à savoir les images seront sous forme d’applications. Les éditeurs pourront donc s’en donner à cœur joie pour créer des packs de stickers, téléchargeables depuis l’App Store ou le Play Store. Chacun pourra donc personnaliser ce point à sa guise, selon ses goûts et son originalité. Ce n’est pas sans rappeler ce qui se fait sur l’application « Messages » d’Apple.

Tous les autocollants ont le même format, à savoir de 512 pixels sur un fond transparent. On devrait donc voir proliférer ces stickers rapidement. Certains utilisateurs ont déjà la chance de pouvoir utiliser ces deniers sur WhatsApp, mais il est fort probable que la majorité devra patienter encore quelques semaines.