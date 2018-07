WhatsApp : une nouvelle fonctionnalité pour diffuser de l’information

WhatsApp propose une fonctionnalité qui permet de créer des groupes dédiés à la diffusion dans lesquels seul l’administrateur a le droit de publier.

Pour diffuser de l’information, on pense immédiatement aux réseaux sociaux (ou aux listes d’e-mails). Mais les applications de messagerie sont également en train de se transformer en nouveaux canaux.

Par exemple, sur Facebook Messenger, il est déjà possible de créer des sortes de newsletters via la plateforme de bots de l’appli de messagerie. Telegram a également les chaînes qui permettent de diffuser de l’info.

Et maintenant, WhatsApp a un type de groupe dans lequel seul l’administrateur peut envoyer des messages. Les autres membres reçoivent seulement l’information.

Groupes de diffusion

« Aujourd’hui, nous lançons un nouveau paramètre de groupe dans lequel seuls les administrateurs peuvent envoyer des messages à un groupe. L’une des façons dont les gens utilisent les groupes est de recevoir des annonces et des informations importantes, y compris les parents et les enseignants dans les écoles, les centres communautaires et les organisations à but non lucratif. Nous avons introduit ce nouveau paramètre afin que les administrateurs puissent disposer de meilleurs outils pour ces cas d’utilisation », écrit WhatsApp dans un communiqué de presse.

Pour transformer un groupe WhatsApp en un groupe où seul l’administrateur peut poster un message, celui-ci n’a qu’à changer une option dans les paramètres du groupe.

Cependant, comme suggéré dans le communiqué de presse, WhatsApp n’a pas (encore) prévu cette fonctionnalité pour de la diffusion en masse. Pour rappel, les groupes WhatsApp sont limités à 256 membres.

Mais étant donné la popularité de cette application dans certains pays, comme l’Inde où il compte des centaines de millions d’utilisateurs, il est certain que les médias explorent déjà les moyens d’utiliser WhatsApp comme canal de distribution pour leurs contenus.

Par exemple, en Inde, BloombergQuint utilise déjà WhatsApp pour diffuser des alertes info.