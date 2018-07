WhatsApp vous signale désormais si un message a été transféré

En Europe et en Amérique du Nord, Facebook doit protéger son réseau social contre les campagnes de fake news et les interférences étrangères lors des élections. Mais dans les pays comme l’Inde, c’est plutôt sur WhatsApp que l’entreprise doit faire face à des problèmes liés à la désinformation.

Et après une série de lynchages causés par la diffusion de rumeurs sur WhatsApp, Facebook vient d’officialiser une fonctionnalité qui pourrait amener les utilisateurs de cette appli de messagerie à réfléchir à deux fois avant de transférer les chaînes de messages.

« À partir de ce jour, WhatsApp indiquera quels messages vous ont été transférés », lit-on dans un nouveau billet sur le blog de WhatsApp. « Cette indication aidera à rendre les discussions individuelles et de groupe plus faciles à suivre. Cela vous aidera à savoir si vos amis ou contacts ont écrit le message qu’ils vous envoient, ou si celui-ci a été initialement envoyé par quelqu’un d’autre. Pour voir ce nouveau symbole indiquant qu’un message a été transféré, vous devez avoir la dernière version supportée de WhatsApp sur votre téléphone. » Dans le même message, les utilisateurs du service de messagerie sont encouragés à « à traiter avec précaution les messages transférés » avant de les transférer à leur tour.

Etant donné que les messages sur WhatsApp sont privés et chiffrés, lutter contre la désinformation sur cette plateforme pourrait être plus compliqué pour Facebook.

Mais il y a quelques jours, le gouvernement indien a fait part de ses préoccupations, et Facebook a annoncé une série de mesures afin de freiner la propagation des rumeurs via WhatsApp, dont le nouvel indicateur pour les messages transférés. Outre cela, Facebook a également décidé de financer des chercheurs pour mieux comprendre comment la désinformation se propage sur WhatsApp dans ce pays, qui est le marché numéro un de WhatsApp.

Une campagne de sensibilisation a également été lancée… sur des journaux papier en Inde.

