William « Bill » English, l’inventeur de la souris informatique est décédé. Ses inventions, elles, continuent d’exister

Le 26 juillet dernier, l’un des pionniers de l’informatique moderne nous a quittés. En effet, William « Bill » English, considéré comme l’inventeur de la souris, nous a quittés à l’âge de 91 ans des suites d’une insuffisance respiratoire. Lorsqu’il était plus jeune, ce dernier a mis au point, à l’aide de Douglas Englebart, la toute première souris d’ordinateur en 1963. Ce duo fonctionnait à merveille, Englebart était considéré comme le visionnaire, tandis qu’English était le seul à véritablement comprendre les idées de ce dernier et à être capable de les reproduire.

Un duo de visionnaires immortels

Si, l’on prend l’exemple de la souris, elle est née de croquis imaginés par Englebar, mais c’est Bill English qui a eu l’intelligence de les interpréter comme il le fallait pour créer un prototype fonctionnel. En 1968, lorsque les deux compères présentent leurs inventions sur scène, c’est Englebar qui s’occupait de faire le spectacle, tandis que William « Bill » English s’affairait en coulisse. Ces deux visionnaires du monde informatique parlaient déjà à l’époque d’édition de texte en ligne, d’appels vidéo, de liens hypertextes, et bien d’autre concept que nous utilisons aujourd’hui de manière quotidienne.

Par la suite, Douglas Englebart a créé le PARC. Aujourd’hui, les écrans tactiles sont omniprésents, que ce soit dans les voitures, les magasins, la rue, sur votre smartphone, et même dans le cockpit de certaines fusées. Cette invention serait également née au sein du Xerox PARC aujourd’hui appelé Palo Alto Research Center (PARC). Au début des années 1970, les équipes du centre de recherche Xerox de Palo Alto ont élaboré les concepts et les outils qui façonnent le visage de l’informatique actuelle. Le PARC a d’ailleurs beaucoup inspiré Steve Jobs et les ingénieurs d’Apple après une visite en 1979. Steve Jobs aura l’idée de dissimuler le système d’exploitation par une interface graphique lors de cette visite. La suite on la connaît, tous les principaux systèmes d’exploitation actuels possèdent une interface graphique.