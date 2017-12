Windows 10 Creators Update : on fait le point sur la nouvelle mise à jour majeure de Windows 10

La Creators Update arrive très bientôt. Dès le 11 avril, 400 millions d’appareils sous Windows bénéficieront de la nouvelle mise à jour majeure de Windows 10.

Une mise à jour qui fait la part belle à la 3D

Microsoft a annoncé mercredi la disponibilité de la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation Windows 10 pour le 11 avril. Quelques 400 millions d’appareils seront concernés par cette mise à jour qui apportera quelques nouveautés intéressantes, principalement axée sur la 3D et la création (forcément !).

Dans son communiqué, Microsoft nous apprend qu’il mise beaucoup sur la 3D « parce qu’elle est représentative du monde dans lequel nous vivons » et que son marché devrait croître de 62% d’ici 2020 selon Redmond.

On retrouvera donc une nouvelle version de Paint baptisée Microsoft Paint 3D que la firme avait déjà présenté en octobre dernier. Toujours très populaire avec 100 millions d’utilisateurs chaque mois, Paint 3D permet « de dessiner des objets en 3D, d’en changer les couleurs et les textures ou encore de transformer une forme 2D en 3D ».

Autre nouveauté, la plateforme en ligne Remix 3D qui « rassemble les œuvres et objets de tous les créateurs, apprentis comme confirmés ».

Le géant américain mise également sur la réalité mixte et a annoncé l’arrivée de nouveaux casques sous Windows 10 Creators Update en partenariat avec Acer, ASUS, Dell, Lenovo et HP. Ces casques seront commercialisés « plus tard cette année à partir de 299 dollars ».

Microsoft pense aux gamers

Le jeu sur PC reprend des couleurs et Microsoft avance que le gaming est l’une des activités les plus populaires sous Windows 10 « avec plus de 32,5 milliards d’heures de jeu ». Pour continuer sur sa lancée, Windows 10 Creators Update va optimiser l’expérience de jeu des gamers avec deux nouveautés importantes : Beam et le Game Mode.

Le premier, Beam, est un service de streaming qui doit rapprocher les deux plateformes de jeux de Microsoft que sont Windows 10 et la Xbox One.

Ce concurrent de Twitch a débarqué hier sur la console de salon du constructeur américain et doit permettre d’interagir directement sans besoin d’équipement ou de ressource supplémentaire. Pour rappel, Microsoft avait racheté Beam en juillet dans le but de venir concurrencer Google (YouTube Gaming) et Amazon (Twitch).

Enfin, nous avons évoqué à plusieurs reprises le Game Mode. Comme son nom l’indique, c’est un mode dédié aux jeux vidéo qui aura pour mission d’optimiser l’utilisation du processeur et de la carte graphique afin d’avoir les meilleures performances possible.

Edge : gestion des onglets, eBook et Netflix en 4K

Microsoft va également profiter de cette mise à jour majeure pour faire évoluer son navigateur Edge. Celui-ci se voit doté de « nouvelles options de gestion des onglets », il sera notamment possible d’en mettre certains de côté afin d’y revenir plus tard, et d’un « nouveau lecteur qui prend en charge les livres numériques du Windows Store sur tous ses appareils ».

Les utilisateurs de Netflix pourront utiliser Edge pour lire les vidéos 4K Ultra HD, le navigateur de Microsoft est le seul a pouvoir lire des vidéos avec cette définition.

La firme de Redmond en profite pour tacler Google Chrome, précisant que son navigateur est plus sécurisé « selon les propres benchmarks de Google ». Enfin, Microsoft relance à nouveau le débat sur l’autonomie en indiquant que son navigateur est « également plus économe en énergie » et « permet de visionner 1h30 de vidéo supplémentaire ».

Enfin, Windows Defender Security Center va désormais regrouper tous les paramètres de sécurité de l’appareil dans un unique panneau de configuration. Cette nouvelle fonctionnalité permettra à l’utilisateur de recevoir des « bulletins de santé » réguliers sur les fonctionnalités de son terminal.

Concernant les entreprises, Microsoft annonce que « Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP) sera lié à Office 365 Advanced Threat Protection via le Microsoft Intelligent Security Graph ».

Maintenant que vous savez tout, il faut attendre la diffusion de la Creators Update. Elle débutera le 11 avril, à l’occasion du traditionnel Patch Tuesday.

