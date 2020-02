Windows 10 tient enfin son concurrent d’iMessage

Si Google a réussi dans de nombreux domaines, comme la vidéo en ligne, la publicité, les smartphones, il y en a un sur lequel la firme a toujours eu des difficultés : la messagerie.

Et après avoir tenté de se faire une place avec Hangouts, puis Google Allo, la firme se concentre désormais sur la popularisation des RCS, une version améliorée des SMS qui offre une expérience comparable à celle d’iMessage sur les iPhone.

La technologie RCS n’appartient pas à Google, mais celui-ci en est l’un des meilleurs ambassadeurs, dans la mesure où le RCS permettrait à l’écosystème Android d’avoir une véritable alternative à la messagerie d’Apple.

Mais aujourd’hui, c’est grâce à Samsung que la technologie RCS fait ses premiers pas sur l’application Your Phone (ou Votre Téléphone) de Microsoft, qui fait le lien entre les smartphones Android et les PC sous Windows 10.

À l’instar de Google, qui a adopté le RCS sur son application Messages pour Android, Samsung a également intégré celle-ci sur son appli qui gère les SMS sur les smartphones Galaxy.

Et grâce à un partenariat noué entre Samsung et Microsoft, les messages de type RCS sur les smartphones du constructeur pourront être relayés sur Windows 10, via l’application Votre Téléphone.

Comme le rapporte le site 9to5Mac, la nouvelle a été annoncée par un responsable de Microsoft sur Twitter. « Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons établi un partenariat avec l’équipe Samsung Messages pour apporter la prise en charge de la messagerie RCS à l’application #yourphone via #linktowindows. À partir de la # galaxys20series, vous pourrez envoyer et recevoir des SMS RCS depuis un PC si votre application SMS par défaut est Samsung Messages! », lit-on.

Proud to announce that we have partnered with the Samsung Messages team to bring RCS messaging support to #yourphone app via #linktowindows. Starting with the #galaxys20series you will be able to send and receive RCS texts from PC if your default SMS app is Samsung Messages!

— Roberto Bojorquez [Microsoft] (@bojorchess) February 15, 2020