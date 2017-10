Windows 10 va t-il bloquer les jeux ou les logiciels crackés ?

Depuis quelques jours, une polémique enfle autour de Windows 10, et beaucoup se posent la question : est-ce qu’il sera toujours possible d’utiliser des versions piratées ?

Voilà une nouvelle qui va susciter la méfiance des utilisateurs à propos du nouveau Windows 10, mais il semble en effet que Microsoft se donne le droit de vérifier la légalité de l’usage de certains logiciels ou jeux et de les bloquer.

Microsoft va-t-il pouvoir bloquer les versions crackées de jeux ou de logiciels ?

La réponse à cette question est oui et non. Il suffit de se plonger dans les conditions d’utilisation de Windows 10, le nouveau système d’exploitation de Microsoft. Il est évoqué : « Nous pouvons vérifier automatiquement la version du logiciel que vous utilisez afin de pouvoir continuer de vous fournir les Services, et pouvons télécharger des mises à jour logicielles ou modifications de configuration sans vous les facturer afin de mettre à jour, d’améliorer et d’étoffer les Services, y compris celles susceptibles de bloquer votre accès aux Services ou d’empêcher votre utilisation de jeux contrefaits ou de terminaux non autorisés ».

Il n’aura suffi que d’une phrase sur le « contrat de services Microsoft » pour semer la panique, et que tout le monde pense qu’il pourra se faire démasquer par Microsoft. En réalité, ce système de détection de Microsoft ne concernera que les produits Microsoft Xbox Live, Skype, Onedrive, Office 365, etc. Dans les faits, la firme de Redmond ne pourra pas fouiller votre disque dur, il s’agit ni plus ni moins de ce qui se fait déjà sur les consoles Xbox, donc beaucoup de bruit pour rien.

En effet, sur la console Xbox, Microsoft interdit déjà l’accès à ses services par une mise à jour, aux joueurs qui pourraient utiliser une copie pirate de jeu vidéo. Rien de vraiment nouveau, si ce n’est qu’il pourrait vouloir unifier ce procédé à l’ensemble de ses terminaux à l’avenir.

