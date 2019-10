Windows 10X pourrait aussi débarquer sur les laptops

Il y a quelques semaines, Microsoft a créé la surprise, durant son événement dédié aux appareils Surface, en présentant la tablette Surface Neo. Il s’agit d’une tablette à deux écrans (articulés sur une charnière).

Et pour ce tout nouveau format que Microsoft veut populariser, celui-ci a développé une nouvelle version de son système d’exploitation, baptisée Windows 10X, avec une interface qui mélange celle d’un ordinateur et celle d’un mobile.

Mais visiblement, Windows 10X ne sera pas réservé aux tablettes à deux écrans ou à écrans pliables.

En effet, comme le rapportent nos confrères de The Verge, Microsoft a récemment laissé fuiter des documents confidentiels concernant le design de Windows 10X. Et il serait indiqué dans ces documents que la firme de Redmond a aussi l’intention de proposer Windows 10X pour les ordinateurs portables traditionnels.

Une version plus simple de Windows 10 ?

La fuite relayée par The Verge révèle d’autres informations concernant Windows 10X. Par exemple, le Launcher, qui remplace le menu Démarrer sur cette version de l’OS, mettra en avant la recherche de contenus locaux. « Search est parfaitement intégré aux résultats Web, aux applications disponibles et à des fichiers spécifiques sur votre appareil », lirait-on dans ces documents. Le Launcher pourra également recommander des contenus en fonction des activités de l’utilisateur, en tenant compte, par exemple, des applications ou des sites qui sont les plus utilisés.

Sinon, pour Windows 10X, Microsoft développerait également une version modernisée de l’Explorateur Windows. Celle-ci aurait une interface simplifiée et plus adaptée aux écrans tactiles.

Windows 10X devrait faire ses débuts sur la Surface Neo. Mais la tablette à deux écrans de Microsoft ne sera commercialisée qu’à partir de 2020, vers la fin de l’année.

En plus de la tablette Surface Neo, Microsoft a également présenté un smartphone à deux écrans baptisé Surface Duo. Cependant, contrairement à la Neo, ce smartphone utilise Android, mais pas Windows 10X.