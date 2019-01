Alors que le CES débutera officiellement demain 8 janvier, Withings a annoncé le lancement de Move, une nouvelle ligne de montres connectées qui mettent en avant la personnalisation ainsi que l’autonomie.

Withings Move, des montres connectées personnalisables

Cette nouvelle gamme Move mise particulièrement sur l’autonomie, si bien que celle-ci est de 18 mois. Les montres analogiques disposent également de plusieurs fonctionnalités telles que le suivi de sommeil et d’activité, s’inscrivant dans la lignée logique du premier dispositif analogique présenté par la marque il y a quatre ans. De fait, il est possible de suivre ses entraînements et son activité ou de prévoir des sessions, à l’exemple du vélo, de la natation ou de la course. La distance parcourue, le nombre de pas ainsi que les calories brûlées sont aussi indiqués directement dans l’application Health Mate. Outre ce point, la gamme Move dispose du suivi du sommeil ainsi que de Smart Wake-up, une option qui réveille l’utilisateur en fonction de son cycle de sommeil.

Par conséquent, trois aiguilles sont présentes sur l’écran : les deux premières indiquent logiquement l’heure tandis que la troisième affiche directement un visuel de la progression de l’activité.

Pour ce qui est de la personnalisation, les utilisateurs pourront choisir le cadran, les aiguilles, le type de verres, le boîtier, le bracelet et la couleur du fond de la montre. La ligne Withings Move sera accessible dès le mois de février à un tarif de 69,95 euros.

Withings Move ECG, une montre capable d’enregistrer un ECG

Outre sa nouvelle ligne, Withings annonce Move ECG, une montre connectée analogique capable d’enregistrer un ECG à la demande de l’utilisateur. De fait, ces derniers seront en mesure de suivre et de repérer les potentiels signes de fibrillations auriculaires en se basant sur les palpitations en 30 secondes. Au total, trois électrodes, dont deux à l’arrière de la montre et une sur la bague autour du verre captent cette mesure avant que celle-ci ne soit directement accessible sur l’application sous la forme d’un graphique détaillé.

Comme l’explique l’entreprise, ce dispositif médical permet de s’adresser rapidement à un professionnel de santé pour être pris en charge. Eric Carreel, Président de Withings, ajoute à ce sujet : « Avec Move ECG nous avons créé un système d’alerte simple à l’autonomie record qui peut être porté tous les jours, afin d’enregistrer un ECG immédiatement à l’apparition d’un symptôme, ce qui permet une prise en charge anticipée de la fibrillation auriculaire ».

La montre Withings Move ECG sera disponible dès le deuxième trimestre de l’année 2019 au tarif de 129,95 euros.