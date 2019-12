Wonder Woman : un spin-off sur Themyscira en préparation

Ces derniers jours, Internet est devenu fou grâce à la sortie de la bande-annonce de Wonder Woman 1984, le second opus des aventures solo de l’héroïne de DC Comics. Avec plus de 800 millions de dollars de recettes, le personnage incarné par Gal Gadot a gagné le droit à une suite. Le tout, dans un contexte de plus en plus favorable pour DC Comics, avec les succès d’Aquaman, du Joker et les annonces récentes d’Aquaman 2 et Shazam 2.

Wonder Woman, un personnage central de DC Comics

Mais, avant cela, on découvrira donc à l’été 2020, le film Wonder Woman 2. Elle y sera opposée à Maxwell Lord et Cheetah, deux ennemis emblématiques des comics. Toutefois, ces aventures ne seraient que le début d’un plan plus ambitieux pour Warner Bros et DC Entertainment.

Concrètement, la volonté semble être de développer un spin-off autour de l’île de Themyscira. C’est là-bas que vit la civilisation des Amazones et qu’est née Wonder Woman. Patty Jenkins a confirmé que le projet était en développement mais qu’elle ne serait pas aux manettes du projet.

Précision utile, ce n’est pas une première en son genre pour DC Comics. Les studios ont déjà fait un autre épisode sur un lieu central du film Aquaman : The Trench, et ses monstrueuses créatures. Un film qui devrait arriver dans les cinémas avant Aquaman 2, dont la date de sortie est calée au 16 décembre 2022. Reste à savoir quand sortira le spin-off de Wonder Woman. On peut raisonnablement penser que ce sera ultérieur, tant les délais semblent déjà courts et l’agenda pour le moins chargé.

Mais, on imagine que beaucoup de jeunes filles pourraient être impatientes à l’idée de la sortie de ce nouveau film. Après tout, une étude à montrer que le premier Wonder Woman avait un effet parfait pour améliorer l’estime de soi des filles comme parviendrait à le faire le personnage joué par Gal Gadot ? On attendra la sortie pour en être certains.