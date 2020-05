Workplace from Facebook passe les 5 millions d’utilisateurs payants

En 2016, Facebook a lancé Workplace, une plateforme avec laquelle l’entreprise souhaitait prendre une place importante dans le secteur professionnel. Ainsi, l’outil permet aux entreprises de dialoguer et de communiquer en adoptant certaines caractéristiques qui rappelle le réseau social —ou le service de communication collaborative Slack.

Un an après son lancement, Workplace from Facebook revendiquait la présence de 14 000 entreprises clientes du service, dont Walmart ou le français Danone. C’est cette même année, la société dévoilait son offre payante.

5 millions d’utilisateurs payants et de nouvelles fonctionnalités sur Workplace

Quatre ans après le lancement de Workplace, Facebook donne quelques nouvelles de la plateforme professionnelle et annonce plus de 5 millions d’utilisateurs payants, là où ce nombre était de 3 millions en octobre 2019. Dans son communiqué, l’entreprise évoque également plus de 20 millions d’utilisateurs mensuels actifs sur 170 000 groupes de travail actifs sur Facebook.

Julien Codorniou, vice-président chez Workplace déclare au sujet de la croissance de la plateforme : « La crise du coronavirus nous a obligés à repenser notre façon de travailler. Les changements attendus sur plusieurs années se sont produits en quelques mois seulement. Et ce que beaucoup d’entreprises ont compris, c’est qu’il ne s’agit pas de savoir où se trouvent leurs collaborateurs, mais s’ils sont connectés et informés. Sur Workplace, nous croyons fermement que la vidéo sera au cœur de l’avenir du travail – permettant aux entreprises de maintenir une communauté, tout en explorant les opportunités et la diversité que le travail flexible peut offrir ».

Facebook a profité de cette annonce pour annoncer l’arrivée de nouvelles fonctionnalités comme Workplace Rooms. Avec cette option, les utilisateurs pourront passer des appels vidéo, planifiés ou non, directement depuis l’application Workplace et sur tous les devices (smartphone, desktop, Portal…). De plus, il n’est pas nécessaire que les participants soient en possession d’un compte ou de l’application pour rejoindre l’appel. Cette nouveauté s’inscrit logiquement dans la volonté de Julien Codorniou de mettre en avant la vidéo sur le service.

Facebook lance également Oculus for Business, une solution basée sur la réalité virtuelle qui n’était disponible qu’en version bêta jusqu’ici. La société américaine a aussi évoqué des améliorations de la vidéo en direct et des mises à jour de Workplace sur Portal, l’écran connecté de la plateforme sociale.