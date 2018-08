World of Warcraft : le niveau 120 atteint en moins de 4h30 !

A peine sortie, certains joueurs assidus de World of Warcraft ont atteint le niveau maximal de l’extension Battle for Azeroth en seulement 4h30, là où d’autres mettront des semaines pour atteindre le niveau 120.

Ils vont très (très) vite sur la nouvelle extension de World of Warcraft

Battle for Azeroth, la nouvelle extension de Blizzard pour World of Warcraft a donc été présentée aux joueurs qui ont pu se lancer à l’assaut avec beaucoup d’entrain. Lancé dans la nuit du 13 au 14 mondialement, il a passionné les joueurs d’entrée. Certains n’ont mis que 4h30 à atteindre le niveau 120 qui est le nouveau niveau maximal du MMORPG. On imagine qu’ils n’ont pas vraiment perdu de temps, d’autant que l’exploit s’est déroulé sans tricher.

C’est désormais une tradition, à chaque nouvelle extension du niveau maximum. Une véritable course se lance entre les joueurs pour être le premier à atteindre le niveau optimal. Bien sûr, à chaque fois, il faut une quantité d’expérience toujours plus importante. Cette année le vainqueur est donc un joueur nommé Gingi, membre de la très grande guide Method. Il faut dire qu’il a eu l’aide de deux compagnons. Les trois s’étaient entraînés intensivement durant la phase de beta pour parvenir à leurs fins.

Une extension qui promet

Si vous n’avez pas gagné cette petite course (comme des millions d’autres joueurs), nul besoin toutefois de vous désespérer. Cette nouvelle extension nommée Battle for Azeroth possède beaucoup d’arguments à même de séduire les joueurs. Le jeu, lancé en 1994, effectue ici un véritable retour aux origines de la licence.

En effet, certains joueurs commençaient à se lasser dernièrement de la volonté des équipes de Blizzard de transformer la Horde et l’Alliance en alliés de façon récurrente. Qu’il s’agisse d’une trêve ou d’un autre ennemi à défaire, toutes les circonstances semblaient bonnes. Cette fois, c’est donc un combat faction contre faction qui s’annonce.

Pour cette septième extension, tout se jouera autour de l’azérite, la ressource la plus puissante du monde. Suffisamment pour provoquer une guerre et forcer les alliés d’hier à s’affronter de nouveau. De belles parties sont à venir.

Source