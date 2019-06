WWDC Apple : la plus grosse nouveauté est peut-être celle dont on parle le moins

Ceux qui s’intéressent à Apple ont fait le plein de nouveautés hier soir à l’occasion de la WWDC, la grande conférence annuelle dédiée aux développeurs (mais dont une grande partie des annonces intéressent finalement surtout le grand public). Il est cependant une nouveauté qui est passée un peu plus inaperçue dans cette déferlante, et elle concerne le secteur de la connectivité et de l’info-divertissement automobile.

Apple a en effet annoncé une nouvelle version de son application Apple CarPlay, la première grosse mise à jour depuis le lancement de son application dédiée aux tableaux de bord des voitures. Cette nouvelle version, qui sera disponible avec iOS 13 à l’automne prochain, apporte de nombreuses améliorations fonctionnelles et ergonomiques. Il faut dire qu’Apple CarPlay a fait une percée impressionnante dans le secteur automobile puisque aujourd’hui le système équipe 90% du parc automobile américain neuf, et qu’en 2018, une voiture sur deux vendue en Europe était dotée nativement du dispositif d’infotainment signé Apple.

Un Apple CarPlay plus ergonomique, et plus ouvert

Avec l’arrivée d’iOS 13, CarPlay va bénéficier d’un important changement d’interface utilisateur, avec notamment une nouvelle barre latérale et également un dock. Apple a d’autre part déplacé l’horloge et les icônes réseau, et a mis un peu d’ordre dans le commutateur d’applications.

Un nouvel écran d’accueil affiche désormais la musique et les cartes de navigation dans la même page, plutôt que de forcer le conducteur à basculer entre les deux. Il y a aussi de la place pour d’autres widgets sur le même écran, comme le contrôle des appareils HomeKit comme une porte de garage connectée Homelink. Une zone de de widgets affiche d’autres éléments comme des raccourcis vers des destinations les plus utilisées.

Une nouvelle application Calendrier affiche davantage de détails à partir de l’agenda de l’iPhone et facilite la planification d’un itinéraire pour le prochain rendez-vous. Siri, quant à lui, n’occupe plus l’intégralité de l’écran lorsqu’il est à l’écoute puisque désormais l’animation en rubans torsadés s’affiche plus discrètement au pied de de l’écran. Ce n’est d’ailleurs pas le seul changement de Siri, puisqu’Apple ajoute la prise en charge d’applications tierces, ce qui permettra d’utiliser Siri pour contrôler la navigation et les applications audio d’autres fournisseurs. L’activation sans bouton « Hey Siri » sera également prise en charge.

Autre changement bienvenu, qui va soulager probablement la plupart des utilisateurs de CarPlay, l’ouverture d’une application sur votre iPhone connecté n’entraînera pas le changement de l’application utilisée par CarPlay. Jusqu’à présent, l’application active sur le téléphone s’affichait aussi systématiquement sur l’écran du tableau de bord. Résultat, si vous étiez en mode navigation avec Google Maps ou Waze et que vous lanciez iMessage sur votre iPhone, la carte disparaissait de l’écran de la voiture. « Ne pas déranger en conduisant » sera également étendu à CarPlay.

Il reste encore cependant quelques possibilités d’améliorations pour Apple CarPlay, comme par exemple une version iPhone de l’application, qui permettrait aux automobilistes ne disposant pas de l’option d’avoir une version mobile sur l’écran de l’iPhone lui-même. Google offre cela avec Android Auto, mais malheureusement, Apple ne propose pas la même chose avec CarPlay.

Enfin, rappelons qu’Apple CarPlay n’est pas disponible chez Tesla, au grand dam des clients de la marque californienne, mais concernant ce point il est fort probable qu’Apple n’y soit pour rien…