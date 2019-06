WWDC Apple : suivez toutes les annonces en direct 🔴

Comme chaque annĂ©e, le dĂ©but du mois de juin est l’occasion choisie par Apple pour prĂ©senter ses nouveautĂ©s logicielles (et parfois matĂ©rielles) lors de la World Wide Developer Conference (WWDC). Cette Ă©dition 2019 mettra Ă l’honneur iOS 13, macOS 10.15 et watchOS 6 dont certaines des particularitĂ©s ont dĂ©jĂ fuitĂ© sur la toile. Dark mode sur iOS, nouvelles applications Musique et TV sur macOS, disparition d’iTunes ou encore l’arrivĂ©e potentielle des app iPad sur le Mac grâce au protocole Marzipan, on en sait dĂ©jĂ un peu sur les sujets abordĂ©s par Apple.

Mais l’endroit idĂ©al pour suivre cette WWDC 2019 c’est ici, en français, et mis Ă jour en temps rĂ©el. Pensez Ă rafraĂ®chir votre page pour ne rien rater des annonces. Bonne WWDC Ă tous !

La WWDC 2019 en direct

18h30 : les portes du McEnery Convention Center de San José sont ouvertes

18h38 : les invités prennent place dans la salle

18h43 : les dernières indiscrĂ©tions du jour Ă©voquent un iPadOS…

18h45 : M-15 avant le début de la conférence

18h50 : beaucoup de personnes dans la salle pour cette WWDC 2019

19h : c’est parti pour la WWDC 2019 ! On commecne par une petite vidĂ©o introductive

Tim Cook est sur scène et remercie les développeurs pour leur travail.

Il enchaĂ®ne avec le trailer d’une sĂ©rie pour Apple TV+ : For all Mankind. On commence donc avec tvOS, ce qui est logique… L’Ă©cran d’accueil change avec des previews en direct des nouveautĂ©s. Le support de plusieurs utilisateurs est de la partie, Ă chacun ses recommandations et ses programmes. Les manettes de PS4 et de Xbox sont compatibles avec l’Apple TV.

watchOS 6

On enchaĂ®ne avec l’Apple Watch. De nouveaux cadrans sont proposĂ©s dans watchOS 6, et de nouvelles applications comme le mĂ©mo vocal ou… la calculatrice.

Comme prĂ©vu, un AppStore dĂ©diĂ© Ă l’Apple Watch fait son apparition dans watchOS 6 et permet d’installer des applications directement depuis la montre.

La partie activitĂ© et santĂ© s’amĂ©liore et la nouvelle version de watchOS propose de nouvelles donnĂ©es les « Trends » (tendance) pour voir l’Ă©volution de votre activitĂ© sur le long-terme. Malin. Apple veut aussi amĂ©liorer la santĂ© de vos oreilles, avec des alertes quand vous ĂŞtes dans un environnement trop nocif (dans le respect de votre vie privĂ©e).

Comme Fitbit, l’Apple Watch permet le suivi des cycles menstruels, et la fonctionnalitĂ© arrive aussi dans l’application SantĂ© sur iOS.

Toutes les nouveautĂ©s sont prĂ©sentĂ©es dans une dĂ©monstration sur scène. L’Apple Watch met de plus en plus l’accent sur la santĂ©. Tim Cook est de retour sur scène, on passe Ă iOS.

Les nouveautés iOS 13

97% des utilisateurs sont satisfaits d’iOS 12, et 85% des utilisateurs sont sur la version 12 d’iOS (Android 9 est adoptĂ© Ă 10%, Tim Cook est ravi de son troll). Craig Federighi fait son entrĂ©e sur scène.

Comme iOS 12, iOS 13 met l’accent sur les performances. FaceID est plus rapide, le package des applications change, elles seront donc plus lĂ©gères et se lanceront deux fois plus vite.

Comme prévu, le Dark Mode arrive sur iOS 13, le voici en image :

Comme souvent, Craig en fait des caisses, c’est pour ça qu’on l’aime. Pour lui, le Dark Mode est une rĂ©volution, tout est plus beau. Il va surtout permettre de gagner en autonomie, ce qui est une excellente chose. Le clavier d’iOS 13 permet d’Ă©crire en swipant, tout le monde l’attendait.

Les Rappels sont plus intelligents avec la possibilitĂ© d’ajouter des pièces jointes et la localisation. Plans subit une grande mise Ă jour avec une plus grande prĂ©cision dans les informations disponibles. Le niveau de dĂ©tail dans les bâtiments est impressionnant. De lĂ Ă vous faire switcher de Google Maps ? Rien n’est moins sĂ»r.

Apple veut aussi améliorer vos possibilités de contrôle des données accessibles aux services tiers. Les autorisations pour vous localiser seront demandées à chaque utilisation, et vous saurez quand les apps en arrière-plan vous localisent.

Un système « Sign in with Apple » vous permet de vous connecter aux services, sans rĂ©vĂ©ler vos informations personnelles. Vous avez la main sur toutes les donnĂ©es lors de la crĂ©ation d’un compte, votre mail n’est donc pas systĂ©matiquement utilisĂ©, vous pouvez mĂŞme crĂ©er des adresses iCloud par service, pour plus de vie privĂ©e.

NouveautĂ© sur Homekit, un service vidĂ©o dĂ©diĂ© analyse les vidĂ©os en local et les chiffre en les envoyant sur des serveurs sĂ©curisĂ©s iCloud. Les comptes existants auront accès Ă 10 jours d’enregistrement, les services Logi ou Netatmo sont compatibles.

Après le respect de la vie privée, on passe à un sujet complètement futile : les nouveaux Memojis. Vous pourrez maquiller vos avatars, mettre des Airpods, des chapeaux. Bref, vous pouvez créer votre Sims. Vous pouvez créer des stickers (comme les Bitmojis).

On passe Ă la partie Photos, dans laquelle l’Ă©clairage de portraits s’enrichit. Toute la retouche photo est repensĂ©e, et vous pouvez dĂ©sormais Ă©diter vos vidĂ©os depuis l’application, y ajouter des filtres, jouer sur le contraste, etc. La dĂ©monstration est faite sur scène.

On passe aux nouveautĂ©s AirPods, HomePod, CarPlay et Siri. Les messages arrivent en temps rĂ©el dans les AirPods et vous pouvez rĂ©pondre instantanĂ©ment. Le partage audio avec des amis est aussi de la partie, en mettant deux iPhone cĂ´te Ă cĂ´te. Handoff arrive sur le HomePod, il suffit d’approcher l’iPhone du HomePod, et la musique passe automatiquement sur l’enceinte.

Les radios arrivent aussi sur le HomePod (plus de 100 000 sont au catalogue). Le HomePod est capable de détecter les différents utilisateurs, et donne des réponses personnalisées.

L’application Raccourcis s’amĂ©liore, elle arrive par dĂ©faut sur iOS 13 et vous propose des raccourcis personnalisĂ©s. La nouvelle voix de Siri est entièrement rĂ©alisĂ©e par logiciel, pour la première fois. La diffĂ©rence entre la nouvelle et l’ancienne voix est bluffante de rĂ©alisme, reste Ă voir pour le français.

L’iPad va avoir droit Ă sa propre plateforme : iPadOS. L’interface change complètement. Les widgets arrivent sur l’Ă©cran d’accueil en un swipe. Le multitâche change entièrement aussi.

L’Ă©cran partagĂ© marche avec deux pages de la mĂŞme application. L’iPad s’enrichit vraiment, et se professionnalise. On pensait le Mac se rapprocher de l’iPad, c’est plutĂ´t l’inverse aujourd’hui. L’application Fichier intègre la vue en colonne bien connue du Finder. On pourra Ă©galement brancher une clĂ© USB dans l’iPad, lire et Ă©crire des fichiers sur cette clĂ©.

Un gestionnaire de tĂ©lĂ©chargement arrive sur Safari, et les sites afficheront une version plus proche de celle du desktop. Vous pourrez Ă©galement changer la police de l’iPad. La latence de l’Apple Pencil est dĂ©jĂ excellente et elle passe de 20 ms Ă 9 ms, ce qui va ravir les crĂ©atifs. Toutes les gestures changent, que ce soit pour le copier-coller ou annuler.

La conférence est très dense ! On passe au Mac.

Le Mac Pro 2019 est lĂ !

Enfin ! Après des annĂ©es d’attente, le Mac Pro nouvelle gĂ©nĂ©ration est arrivĂ© !

Il est pensĂ© pour les utilisateurs, qui auront accès aux composants de la machine. Le processeur proposĂ© utilise jusqu’Ă 28 cĹ“urs, et la RAM peut monter jusqu’Ă … 1,5 To ! Nous ferons un article complet sur les caractĂ©ristiques techniques de ce nouveau Mac Pro, mais en deux mots : surpuissant et upgradable. Le look rappelle l’esprit de l’avant-dernière gĂ©nĂ©ration du Mac Pro

Une démonstration des performances sur scène avec Logic puis Final Cut, qui lit et édite sans problème des fichiers 8K en Prores RAW. Pour faire souvent des montages, ça va être un gain de temps incroyable pour les pros. On passe à la présentation du nouvel écran.

Il est compatible HDR. Il embarque une dalle de 32 pouces, Retina 6K, propose des couleurs 10 bits et est compatible P3. Avec le Mac Pro, on peut connecter en mĂŞme temps 6 Ă©crans, le nom est magnifique : le Apple Pro Display XDR.

L’Ă©cran peut ĂŞtre mis Ă la verticale, parfait pour Ă©crire du code.

Le prix du Mac Pro : 5999$ pour le modèle d’entrĂ©e de gamme et il sera disponible Ă l’automne. L’Ă©cran quant Ă lui coĂ»tera 4999$. Ils sont allĂ©s très vite sur le prix des options de l’Ă©cran.

macOS Catalina

Après avoir dĂ©voilĂ© le nom de macOS 10.15 Catalina, Craig Federighi Ă©voque iTunes. Comme prĂ©vu, le futur d’iTunes est un split : Musique, Podcast et TV. Fini la synchronisation via iTunes, tout se passe dans le Finder maintenant. Craig fait le tour des interfaces des trois applications.

Une nouvelle fonctionnalitĂ©, Sidecar, vous permet d’utiliser l’iPad comme Ă©cran secondaire pour le Mac, sans recourir Ă une application spĂ©ciale.

Pour l’accessibilitĂ©, la nouvelle version de macOS Catalina va permettre le contrĂ´le total de la machine Ă la voix. C’est très interessant, et surtout très utile pour les personnes Ă mobilitĂ© rĂ©duite.

