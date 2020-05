Apple annonce les dates de sa conférence WWDC virtuelle

Tous les ans, au mois de juin, Apple organise une conférence WWDC durant laquelle la firme présente les nouveautés de son écosystème aux développeurs. Mais à cause de la pandémie, la WWDC 2020 ne se tiendra pas sous sa forme traditionnelle. Apple a néanmoins tenu à maintenir cet événement et il y a quelques semaines, la firme a annoncé que l’édition 2020 se fera sous une forme 100 % virtuelle.

Un format virtuel avec un concours pour les étudiants

Et aujourd’hui, nous connaissons la date du coup d’envoi de cette conférence. Dans un billet publié sur sa newsroom, la firme de Cupertino annonce en effet que la WWDC débutera le 22 juin et durera une semaine. L’accès à l’événement sur l’application ou le site Apple Developer sera gratuit et Apple organisera également un concours pour les étudiants appelé Swift Student Challenge.

« Swift Playgrounds est une application révolutionnaire pour iPad et Mac qui rend l’apprentissage du langage de programmation Swift interactif et amusant. Maintenant jusqu’à 23 h 59 PDT le 17 mai, les développeurs étudiants du monde entier peuvent se soumettre au Swift Student Challenge en créant une scène interactive dans une aire de jeux Swift qui peut être vécue en trois minutes », lit-on dans le communiqué de la firme de Cupertino.

Les détails du programme de cette WWDC virtuelle ne sont pas encore connus. Mais Apple indique qu’il donnera plus d’informations sur l’application Apple Developer au mois de juin.

Normalement, la firme de Cupertino devrait profiter de cet événement pour présenter et lancer les betas des nouvelles versions d’iOS, iPad OS et macOS. D’ailleurs, certaines des nouveautés qui pourraient arriver sur iOS 14 font déjà l’objet de rumeurs.

Depuis le mois de mars, de nombreux événements liés au monde des nouvelles technologies ont été annulés à cause de la pandémie. Google, par exemple, a déjà annoncé l’annulation de son équivalent de la WWDC, la conférence Google I/O, qui est normalement organisé au mois de mai. Et contrairement à Apple, Google n’a pas remplacé cet événement par une version en ligne. Néanmoins, la firme devrait quand même annoncer les nouveautés de son écosystème, dont Android 11, d’une autre manière. Les rumeurs suggèrent également que Google pourrait dévoiler le Pixel 4a (dont le lancement aurait été pour la Google I/O) ce mois de mai.