Xbox Game Pass : les jeux exclusifs Microsoft Studios inclus dès leur sortie

Microsoft va désormais proposer tous les jeux Microsoft Studios au sein du catalogue Xbox Game Pass, dès leur sortie en boutiques. Ce sera le cas de Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2…

Le Xbox Game Pass toujours plus aguicheur

En juin 2017, Microsoft a lancé le service Xbox Game Pass, permettant à l’abonné de disposer d’un catalogue d’une centaine de jeux disponibles en illimité. Des jeux issus de la Xbox One, de la Xbox 360 mais aussi de la toute première Xbox, que l’on peut donc parcourir librement, tant que l’abonnement au Xbox Game Pass est actif bien sûr. Chaque mois, Microsoft met à jour son catalogue, avec de nouveaux venus, y compris des titres relativement récents.

Pour Microsoft, il s’agissait d’étoffer son offre avec davantage de blockbusters, et après mûre réflexion, le géant américain a décidé d’inclure les nouveaux jeux Xbox One exclusifs développés par Microsoft Studios, dès leur sortie mondiale. Ainsi, lorsque Sea of Thieves débarquera en boutiques le 20 mars prochain, il sera également disponible au sein du catalogue Xbox Game Pass. Pour Microsoft, cela permettra au Xbox Game Pass de devenir le service de jeux par abonnement ultime.

Evidemment, le Xbox Game Pass ne se contentera pas d’accueillir le prochain Sea of Thieves, puisque seront également disponibles les très attendus Crackdown 3 et State of Decay 2, sans oublier les prochains opus des sagas Forza, Gears of War, Halo…. En d’autres termes, plutôt que de s’offrir la version complète (à 70 euros) de Sea of Thieves, il sera tout à fait possible de souscrire à un mois d’abonnement au Xbox Game Pass (pour 9,99 euros) et ainsi profiter librement du jeu en version complète pendant un mois.

Par ailleurs, Microsoft va proposer des cartes d’abonnement de 6 mois au Xbox Game Pass à destination des joueurs qui recherchent de nouvelles manières d’accéder à des jeux et des services. La carte cadeau Xbox Game Pass 6 mois sera disponible chez certains revendeurs partenaires pour 59,99 € à partir du 20 mars 2018. De cette manière, on pourra offrir/s’offrir un abonnement Xbox Game Pass, sans avoir à rentrer sa CB dans la console.

Pour Microsoft, il s’agit donc d’offrir aux joueurs tous les choix possibles pour découvrir et profiter au mieux de leurs jeux : les acheter définitivement ou y jouer dans le cadre du Xbox Game Pass pour un prix unique et modique. Reste à savoir maintenant si cette nouvelle offre parviendra à faire exploser les abonnements Xbox Game Pass, et les ventes de Xbox One par la même occasion.