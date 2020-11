Les meilleurs jeux de la Xbox One selon l’équipe de Presse-citron

Le mois de novembre 2020 sera à jamais marquant dans l’histoire du jeu vidéo, puisqu’il sonne la fin de la huitième génération de consoles, par le lancement de deux nouvelles machines. Lancée en février 2011 avec la Nintendo 3DS, cette génération de console a pris son essor en novembre 2013 avec la sortie de la Xbox One et de la PS4. La Nintendo Switch en mars 2017 était ainsi la dernière console de cette huitième génération, et nous savions alors que les nouvelles consoles de Sony et Microsoft allaient écrire une nouvelle page de l’histoire du jeu vidéo qui n’a cessé d’évoluer de façon exponentielle lors de ces 50 dernières années.

« Disponible » depuis le 10 novembre un peu partout dans le monde, la Xbox Series X et la Xbox Series S ont ouvert le bal de la next-gen et de la plus belle des façons pour Microsoft. En effet, les deux nouvelles Xbox « Series » réalisent le plus gros lancement d’une console de jeux vidéo chez Microsoft depuis le lancement de la firme dans cette industrie en novembre 2001.

Pour rendre un dernier hommage à la Xbox One, en ce dernier week-end de novembre 2020, l’équipe de presse-citron revient sur les jeux (exclusifs) marquants de cette console.

Donner votre avis ! Donner vous aussi votre avis sous les commentaires de cette vidéo (ou dans les commentaires de cet article). Faites la liste de vos cinq jeux favoris sur Xbox One pour participer à une prochaine vidéo qui listera l’avis des lecteurs de Presse-citron.net !

L’AVIS DE STÉPHANE

Megaman la nuit. Mais rédacteur high-tech, et spécialisé sur la section jeux vidéo chez Presse-citron le jour, Stéphane est naturellement un grand joueur et passionné. Voici les meilleures expériences qu’il retient sur Xbox One.

Ryse : Son of Rome : Lancé en même temps que la Xbox One (en novembre 2013), Ryse : Son of Rome reste un jeu à part. Malgré un intérêt limité, le jeu constituait alors une véritable vitrine technologique, à même de faire craquer plus d’un joueur pour la nouvelle console de Microsoft. Un jeu qui fut toutefois rapidement oublié par les joueurs, comme par Microsoft d’ailleurs…

Forza Horizon 4 : Incontestablement le meilleur opus de la saga, et accessoirement le meilleur jeu de courses en open-world jamais mis au point. En attendant son successeur, Forza Horizon 4 constitue l’expérience de conduite (arcade) la plus folle, et la plus complète, à ce jour.

Ori & the Blind Forest : Malgré un second opus lance cette année, le premier Ori & the Blind Forest conserve une aura magique et ce côté « précurseur ». Clairement l’une des meilleures exclusivités Xbox pour la génération (tout juste) passée.

Gears 5 : A contrario de Ryse: Son of Rome, Gears 5 constitue la vitrine technologique de la fin de la génération Xbox One. Un titre ultra solide techniquement parlant, véritable référence du genre, et désormais en 4K 60 fps sur Xbox Series X.

Halo Master Chief Collection : Parce que tout a démarré avec Halo, difficile de faire l’impasse sur cette compilation absolument incontournable. Là aussi, sur la nouvelle génération de Xbox, Halo fait le plein de nouveauté, avec notamment un tout nouvel affichage 120 fps.

L’AVIS DE CHRIS

Rédacteur spécialisé dans le jeu vidéo aux côtés de Stephane, je suis également un grand fan de ce média et j’ai tout naturellement passé d’innombrables heures sur la Xbox One à découvrir les exclusivités de la firme. Si je devais n’en retenir que cinq…

Sea of Thieves : Je n’ai pas énormément joué à Sea of Thieves et j’ai même été plutôt spectateur du jeu. Mais cela a pu suffire pour me faire passer de très bons moments, me rappeler de bons souvenirs, et me montrer tout le potentiel du titre que je risque de squatter de nombreuses heures dans les semaines et mois à venir sur Xbox Series X !

Ori & The Blind Forest : C’était l’une de mes premières expériences sur Xbox One et quelle claque. Une direction artistique somptueuse, un jeu narratif et onirique qui nous fait voyager de la plus belle des manières avec une soundtrack exceptionnelle. Hélas, son côté « Metroidvania » avait eu raison de moi à l’époque et je n’avais pas eu le courage d’en arriver au bout. Mais quel univers !

Ori And The Will of the Wisps : Je risque de ne pas faire très original, mais je suis obligé de placer Ori and the Will of the Wisps dans ce top. Cette suite reprend le même chemin (quasi parfait) du premier opus et le perfectionne encore un peu. Cette fois, le côté « Metroidvania » est toujours présent, mais assez accessible pour les novices du genre. Le jeu est moins punitif, plus agréable et toujours dans une direction artistique somptueuse, un gameplay encore plus efficace et une soundtrack composée par Gareth Coker qui est… Parfaite.

Tell Me Why : Dernier-né du studio français Dontnod Entertainment (en attendant Twin Mirror cette semaine), Tell Me Why est un jeu épisodique en trois parties qui est sorti en septembre 2020 en exclusivité sur les plateformes Windows (Xbox One et PC). Et là encore, quelle leçon de jeu vidéo. Largement inspiré des Life is Strange, Tell Me Why met en scène un frère et une sœur (Tyler et Alyson) dans un voyage en quête de vérité sur la mort de leur mère. Un jeu qui traitera de nombreux sujets sensibles comme le suicide, la schizophrénie, mais aussi la sexualité puisque Tyler est transgenre. Le tout, sublimé raconté par les équipes de Dontnod.

Forza Horizon 4 : Comment ne pas le citer ? Forza Horizon 4 est sans aucun doute le jeu de voiture par excellence (et pas que sur les plateformes Windows). Graphiquement irréprochable (et encore plus beau désormais sur Xbox Series X). Un gameplay aux petits oignons qui est une très bonne alternative entre l’arcade et la simulation. Une map détaillée et dense. Pour tous les amoureux de voitures, Forza Horizon 4 est du pain béni. Sans doute l’opus le plus abouti et le plus efficace et nous avons d’ores et déjà hâte de découvrir où nous mènera un potentiel Forza Horizon 5 sur Xbox Series X et Xbox Series S. Même si hélas, cela ne risque pas d’être pour tout de suite !

Et vous ? Quels sont les jeux Xbox One qui vous ont marqué entre 2013 et 2020 ?