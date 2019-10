Xbox One : Microsoft teste le streaming de jeux vidéo sur Android

Grâce à une fonctionnalité baptisée Xbox Console Streaming, il sera possible de jouer à la Xbox One n’importe où, si le joueur a un smartphone ou une tablette Android compatible. Xbox Console Streaming fonctionne un peu de la même manière que xCloud ou Stadia, mais au lieu d’utiliser les serveurs de Microsoft ou de Google, le joueur utilise sa console comme serveur et joue à distance sur son smartphone ou bien sa tablette.

Cette semaine, Microsoft commence à tester cette fonctionnalité avec les joueurs. Mais malheureusement, pour y accéder, il faudra être un testeur du programme Xbox Insider dans les groupes Alpha ou Alpha Skip-Ahead, et résider aux États-Unis ou bien au Royaume-Uni. Les testeurs pourront jouer à distance à tous les jeux Xbox One ou Xbox 360 qui sont installés sur leurs consoles. Et après cette première phase, Microsoft proposera la fonctionnalité Console Streaming à plus de groupes de testeurs, et dans d’autres régions.

Jouer à la Xbox One à distance

Console Streaming est compatible avec les smartphones ou tablettes Android 6.0 ou plus récent, et requiert une connexion Bluetooth ainsi qu’une manette Xbox One sans fil compatible avec le Bluetooth.

La console devra avoir une bande passante amont d’au moins 4,75 Mbps, mais Microsoft recommande 9 Mbps. La latence ne devra pas dépasser les 125 ms, mais Microsoft recommande une latence de moins de 60 ms.

Xbox Console Streaming est un projet analogue à xCloud que Microsoft est également en train de tester en préversion. À l’instar de Stadia, xCloud permettra à ceux qui n’ont pas de console physique de jouer à des jeux qui sont lancés depuis les serveurs de la firme, puis diffusés en streaming.