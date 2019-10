La Founder’s Edition de Stadia est déjà en rupture de stock

Cette année, Google se lance officiellement dans le jeu vidéo avec Stadia, une plateforme de jeu en streaming qui permettra de jouer sur des appareils comme les smartphones Pixel, les ordinateurs ou les Chromecast Ultra. Ce nouveau service de Google fera ses débuts le 19 novembre, mais tout le monde ne pourra pas immédiatement y accéder. En effet, dans un premier temps, seuls ceux qui ont acheté la Founder’s Edition de Stadia pourront accéder à la plateforme.

Cette édition inclut trois mois d’abonnement Stadia Pro (qui permet de jouer en 4K à 60 FPS), la possibilité d’offrir trois mois d’abonnement Pro à un ami, une manette Stadia et un Chromecast Ultra pour jouer sur une télévision.

Cette offre coûte 129 euros. Et en ce moment, celle-ci est déjà en rupture de stock. La nouvelle a été annoncée par Google sur le compte Twitter de Stadia. Néanmoins, Google a déjà lancé une offre similaire (avec quelques avanatges en moins) baptisée Premiere Edition, vendue au même prix, et qui est encore disponible en précommande.

That's a wrap! Stadia Founder’s Edition has completely sold out. We can’t wait to welcome all of our Founders to play Stadia on November 19.

Stadia Premiere Edition is now available for pre-order in all launch countries. Get yours today > https://t.co/FvgaT3vE15 pic.twitter.com/7Zo952wVDv

— Stadia (@GoogleStadia) October 22, 2019