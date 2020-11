Xbox Series X/S : le patron de Xbox annonce un lancement record

« Le plus grand lancement de l’histoire de Xbox ». Voilà comment Phil Spencer, patron de Xbox, résume les premiers jours de ses nouvelles Xbox Series X et S. Si le modèle plus puissant a largement été plébiscité (en témoignent les ruptures de stock dès les premières heures de commercialisation), les deux consoles semblent avoir rencontré leur public. Sur Twitter, Phil Spencer déclare :

Merci d’avoir soutenu le plus grand lancement dans l’histoire de Xbox. En 24 heures, plus de nouvelles consoles se sont vendues, dans plus de pays, que jamais auparavant. Nous travaillons avec les détaillants pour réapprovisionner aussi vite que possible.

N’attendez pas de chiffres officiels pour autant. Le patron de Xbox estime que le nombre de consoles vendues n’est pas le plus important, et ce même si les Xbox Series X et S font mieux que les PS5 de Sony. Il déclare au Guardian :

Je sais que ça peut paraître manipulateur et je m’en excuse, mais je ne veux pas que mon équipe se concentre sur les ventes de consoles. Le résultat le plsu important de tout notre travail est combien de joueurs nous voyons et à quelle fréquence les jouer. C’est ça le moteur de Xbox.

Microsoft veut plus de studios, mais prendra son temps

Une bonne console, c’est bien, de bons jeux c’est mieux. Microsoft l’a bien compris (même si aucun jeu next-gen n’accompagne les Series X et S à leur sortie) en lançant le Game Pass mais surtout en mettant en place une stratégie de rachat de studios. Dernier en date, le rachat historique de ZniMax Media qui compte 8 studios dont Bethesda que l’on ne présente plus.

Bonne nouvelle pour les joueurs, Phil Spencer compte poursuivre sur cette dynamique. Microsoft continuera d’investir dans des studios d’édition de jeux. Il explique :

Les joueurs ont besoin de jeux. Nous avons mise en place ces plateformes et services pour proposer les meilleurs jeux aux joueurs du monde entier et nous avons besoin d’uen grande quantité d’équipes. Bethesda multiplie presque par deux la taille de nos studios propriétaires et nous sommes toujours à la recherche d’autres équipes. Il est important pour nous d’avoir uen offre continue de grands jeux pour nos plateformes et abonnements.

Pas question pour autant de jeter de l’argent par les fenêtres. Les rachats seront réfléchis. Ainsi, Phil Spencer répond aux rumeurs de Bloomberg évoquant l’acquisition de plusieurs studios japonais :

Vous savez, la plupart des opportunités que nous avons saisies étaient des relations de longue date. Nous ne sommes pas en train de distribuer des cartes de visite à tout-va. J’ai parlé de mon affinité pour les studios japonais et repensé au temps où nous avions plus d’exclusivités développées au Japon.

Elden Ring, le prochain jeu de FromSoftware développé par Miyazaki, est sans doute l’un des jeux les plus attendus. Phil Spencer dit y avoir joué et assure que « c’est clairement son jeu le plus ambitieux ». On a hâte d’en savoir plus.