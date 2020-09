Microsoft s’offre Bethesda, le studio derrière Fallout, Wolfenstein, The Elder Scrolls, DOOM…

Alors que Sony fait actuellement sauter les serveurs de tous les revendeurs de PlayStation 5, voilà que Microsoft sort de sa manche une nouvelle carte pour le moins inattendue : le rachat de ZeniMax Media, dont dépend Bethesda Softworks. Selon Jason Schreier, le montant de l’addition s’élèverait à 7,5 milliards de dollars, soit trois fois la somme déboursée par Microsoft pour s’offrir Mojang (Minecraft) il y a quelques années.

ZeniMax Media (Bethesda) rejoint Xbox !

Selon Microsoft : « En tant que l’un des plus larges et talentueux développeur et éditeur indépendant au monde, Bethesda regroupe près de 2 300 talents dans le monde, au sein de studios parmi les plus créatifs de notre industrie, comme Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog, ou Roundhouse Studios. »

Rappelons que parmi les nombreuses licences de Bethesda, on retrouve des titres majeurs comme DOOM, The Elder Scrolls, Dishonored, Prey, Quake, Fallout… Du très beau monde donc. Evidemment, comme c’est déjà le cas pour les jeux Microsoft Studios, les titres signés Bethesda seront ajoutés au précieux Xbox Game Pass. « Nous ajouterons les franchises iconiques de Bethesda au Xbox Game Pass pour console et PC » explique Phil Spencer.

Ainsi, le joueur Xbox, également abonné au Xbox Game Pass, pouvait déjà grassement profiter d’une très large sélection de jeux, y compris les gros AAA de chez Microsoft (Halo, Forza Motorsport, Gears of War…). Bientôt, il pourra également prétendre au service EA Play, qui ajoutera une flopée de jeux signés Electronic Arts, puisque le service sera intégré au Xbox Game Pass.

Avec l’arrivée en prime des franchises iconiques de Bethesda, Microsoft s’assure un Game Pass plus complet que jamais, et qui semble voué à accompagner chaque Xbox Series S/X. Selon Microsoft, il s’agit là « des éléments d’un plan construit depuis des années ». Reste à savoir maintenant ce qu’il adviendra des licences Bethesda sur la console concurrente, la PS5, sachant que cette dernière va proposer deux « exclusivités temporaires » Bethesda.