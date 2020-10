Comparatif : Xbox Series X vs Xbox Series S, laquelle choisir ?

Après de longs mois d’attente, la Xbox Series X et la Xbox Series S sont en précommande. C’est la première fois de l’histoire des jeux vidéo qu’un constructeur propose non pas une – mais bien 2 consoles – dès son lancement. Cela dit, les différences sont minces, et nous avons préparé un guide comparatif de la Series X et de la Series S pour vous aider à choisir.

Investir dans une nouvelle console est un investissement sur plusieurs années : il faut ainsi être certain de faire le bon choix. Bien que la décision finale n’appartient qu’à vous, voici un guide pour pouvoir vous aiguiller au mieux dans votre décision. Ce choix est important est une console next-gen n’arrive que tous les 6 ou 7 ans. Il faudra donc être patient avant de voir la prochaine sortir. En attendant, vous pouvez retrouver notre guide des précommandes pour les Xbox Series X et Xbox Series S ici. Elle seront toutes les deux livrées à partir du 10 novembre en France.

La Xbox Series X, la console la plus puissante du monde

C’est la principale console deMicrosoft, celle qui a été présentée en premier lors des Game Awards de décembre 2019 et qui aura pour objectif d’être la concurrente directe de la PlayStation 5. Elle représente l’expérience la plus complète pour les futurs joueurs Xbox, la console aux 12Tflops, la plus puissance du monde et la plus puissante jamais produire par Microsoft ! Et c’est sans surprise celle de notre comparatif que l’on préfère.

Proposée au prix de 499,99€, la Xbox Series X possède un lecteur de Blu-Ray 4K qui vous permettra d’insérer vos disques de jeux Series X, mais aussi l’ensemble de vos jeux Xbox One (qui seront tous rétrocompatibles à l’exception des jeux Kinect). Certains jeux récents (FIFA 21, Call of Duty Black Ops Cold War…) proposeront des améliorations plus ou moins poussées sur des jeux existants, spécifiques à la Xbox Series X.

En optant pour la Xbox Series X avec les jeux physiques, vous pourrez aussi facilement revendre vos jeux quand vous aurez terminé. C’est un vrai avantage pour ceux qui ont pour habitude de faire du troc pour acheter leur prochain jeu. Mais cette dernière sera également complètement adaptée aux services de Microsoft permettant une utilisation des jeux numériques et du fameux Game Pass. Dans notre comparatif Xbox Series X vs Xbox Series S, c’est donc un point clé. Même si la Series X est plus chère à l’achat, vous pouvez faire des économies à long terme.

La console propose le disque dur SSD de 1To bien plus rapide que les disques durs « normaux » utilisés jusqu’à maintenant. Le disque dur a une capacité de 1 To dans les faits, mais il y aura un peu moins d’espace libre puisque l’OS de la console occupe pas mal de place.

La Xbox Series X permet de lire vos jeux en 4K (et sera capable d’afficher une résolution 8K), de faire tourner les jeux à 60 fps (et jusqu’à 120 fps), tout en proposant du Ray Tracing. Sans oublier que la console optera pour l’architecture Xbox Velocity, le tout reposant sur un GPU RDNA 2 personnalisé.

