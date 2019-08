Xiaomi confirme la caméra de 64 mégapixels

Après les smartphones équipés de caméras de 48 mégapixels, place aux caméras de 64 mégapixels. Il y a trois mois, Samsung présentait son premier capteur de photos de 64 mégapixels pour les smartphones. Et visiblement, Xiaomi fera partie des premières marques à utiliser cette caméra.

Cela fait déjà plusieurs semaines que des rumeurs évoquent le développement par Xiaomi d’un smartphone (peut-être un successeur du Redmi Note 7 ?) équipé de cette caméra.

Et aujourd’hui, cela est confirmé. Manu Kumar Jain, vice-président de Xiaomi, vient en effet de publier un tweet évoquant cette caméra de 64 mégapixels. « Je suis ravi de partager qu’un nouveau smartphone Redmi avec une caméra de 64 mégapixels va arriver », écrit le responsable qui se dit confiant que ce sera le futur de la caméra sur mobile.

Mi Fans, it really excites me when we push the limits of what's technologically possible!

I'm thrilled to share that a new #Redmi phone with #64MP camera will be arriving! 🤩 Confident that this will be the #FutureOfCamera. 📸

RT if you are as excited as I am. 🔄#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/hHg3BbGU43

— #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) August 7, 2019