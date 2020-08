Xiaomi dépasse Huawei et devient numéro trois européen

Il y a quelques jours, nous relayions les résultats d’études de la société Canalys qui place Huawei comme numéro un du marché des smartphones durant le second trimestre. En effet, alors que Samsung a vu ses expéditions baisser de 30 % durant cette période, la baisse n’aurait été que de 5 % pour Huawei. Il semblerait que ce faible impact de la pandémie soit dû à une reprise plus rapide en Chine, un marché dans lequel Huawei a une présence importante.

Mais en Europe, la situation est différente. Huawei, qui était à la troisième place, a vu ses expéditions baisser de 17 % durant le second trimestre, et est relégué à la quatrième place. La troisième place en Europe est maintenant occupée par un autre constructeur chinois, Xiaomi, qui a vu ses expéditions augmenter de 65 % par rapport au second trimestre 2019. Les deux entreprises ont des parts de 17 % sur le marché européen.

Apple est numéro 2, avec des expéditions qui ont augmenté de 42 %. Et Samsung est toujours numéro un, malgré le fait que ses expéditions ont baissé de 31 %.

« Le déclin du marché européen des smartphones se réduit au deuxième trimestre 2020, les expéditions se rétablissant lentement de l’impact d’un confinement strict. @Apple a enregistré le deuxième trimestre le plus élevé en expéditions, @Xiaomi a déplacé Huawei pour devenir le troisième plus grand fournisseur de smartphones en Europe », commente Canalys.

📱The European smartphone market decline narrows in Q2 2020, as shipments recover slowly from the impact of strict lockdown. @Apple posted the strongest Q2 ever in shipments while @Xiaomi displaced Huawei to the become the third largest smartphone vendor in Europe. pic.twitter.com/dW3xJLPXGL

