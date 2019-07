Xiaomi dévoile des détails sur son prochain smartphone Android One, le Mi A3

Android One est la référence quand il s’agit de choisir un smartphone avec un excellent rapport qualité/prix, avec un système d’exploitation efficace. Xiaomi l’avait déjà bien compris en lançant le Mi A2 l’année dernière, avec le succès qu’on lui connaît. Bonne nouvelle pour ceux qui l’ont apprécié : son successeur, sobrement intitulé Mi A3, arrive à grand pas.

C’est sur le réseau social Twitter que la marque chinoise a publié quelques premiers teasers, qui laissent supposer, entre autres, qu’une caméra d’excellente facture pourrait équiper son nouveau produit. À titre de comparaison, la référence actuelle en la matière reste le Pixel 3 conçu par Google.

Selon toute vraisemblance, le smartphone qui nous intéresse aujourd’hui se baserait sur la structure du précédent modèle Mi CC9e. Cela signifie qu’il fera probablement appel à un écran AMOLED HD ainsi qu’à un processeur huit coeurs Qualcomm Snapdragon 665.

Our hit Mi A series is coming back with a serious bang! #PhotosWithoutLimits pic.twitter.com/ak2MycQN2m

