En six mois, Xiaomi a vendu 15 millions de Redmi Note 7

Rien ne semble pouvoir arrêter le Redmi Note 7 de Xiaomi, qui est actuellement l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Il y a un mois, Xiaomi annonçait avoir vendu 10 millions de Redmi Note 7, contre 4 millions d’unités vendues au mois de mars.

Aujourd’hui, les statistiques sont mises à jour puisque le constructeur vient d’annoncer avoir franchi la barre des 15 millions d’unités.

« 15 millions d’unités de la série Redmi Note 7 vendues dans le monde juste 6 mois après le lancement », écrit le compte Twitter de la marque Redmi en Inde. Ce nombre tient compte de toutes les variantes du smartphone, qui peuvent être différentes selon les pays.

Un smartphone abordable mais assez puissant

Malgré son prix très abordable, le Redmi Note 7 propose des performances très acceptables avec son SoC Qualcomm Snapdragon 660 AIE, une importante autonomie avec sa batterie 4000 mAh et surtout une bonne configuration pour les photos et pour les vidéos, notamment grâce à un capteur de 48 mégapixels sur le dos.

En substance, si les smartphones Redmi ont toujours été synonymes de bons rapports qualité / prix, Xiaomi semble avoir trouvé sa meilleure formule à cette date avec le Redmi Note 7.

Rappelons également que cet appareil est le premier smartphone de Redmi en tant que marque à part entière et indépendante au sein de Xiaomi, un peu comme Pocophone. « En se concentrant sur le marché du commerce électronique et en ciblant les utilisateurs d’Internet, Redmi continuera à rechercher le rapport qualité-prix ultime. Depuis sa fondation, Redmi respecte les normes élevées en matière de R & D et améliore constamment les contrôles sur la qualité et la quantité des fournisseurs, offrant ainsi aux fans de Mi dans le monde entier les produits les plus rentables », expliquait en janvier Lu Weibing, ancien président de Gionee et actuellement CEO de la marque Redmi.