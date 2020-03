Xiaomi dévoile un autre potentiel best-seller : le Redmi Note 9S

Même si la pandémie de COVID-19 réduit de manière significative les ventes de smartphones dans le monde, Xiaomi continue de dévoiler de nouveaux produits. Après avoir dévoilé, en Chine, ses deux nouveaux modèles haut de gamme, le Mi 10 et le Mi 10 Pro, Xiaomi a officialisé deux appareils milieu de gamme, en Inde : le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9 Pro Max. Et cette semaine, la marque présente une autre variante, le Redmi Note 9S.

En substance, le Redmi Note 9S est une version internationale du Redmi Note 9 Pro récemment lancé en Inde. À l’instar des anciens modèles Redmi Note, le Redmi Note 9S met l’accent sur l’autonomie, et l’appareil a une importante batterie avec une capacité de 5020 mAh, compatible avec la recharge rapide 18W.

Le Redmi Note 9S est propulsé par un SoC Snapdragon 720G, qui a été conçu pour les appareils milieu de gamme et a un écran de 6,67 pouces qui affiche une résolution FHD+. Comme sur de nombreux smartphones récents, il n’y a pas d’encoche mais plutôt un trou percé sur l’écran pour la caméra frontale.

Un nouveau milieu de gamme

Pour les photos et les vidéos, ce nouveau modèle de Redmi a quatre caméras sur le dos : une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En façade, pour les selfies, il y a une caméra de 16 mégapixels.

Le scanner d’empreintes digitales est placé sur la tranche et on notera que ce smartphone est protégé par du verre Gorilla Glass 5, que ce soit en façade ou sur le dos.

Pour le moment, Xiaomi ne lance le Redmi Note 9S qu’en Asie du Sud-Est, et le constructeur précise que « les informations de disponibilité et de prix sur d’autres marchés seront annoncées en conséquence. » Il existe une version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, et une autre avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. À Singapour, le premier coûte l’équivalent de 190 euros, tandis que le second coûte l’équivalent de 222 euros.

Si les fabricants de smartphones Android comme Samsung ou Xiaomi font beaucoup parler d’eux grâce à leurs smartphones haut de gamme, les modèles milieu de gamme comme le Redmi Note 9S sont aussi très importants. En 2019, Xiaomi a pu se faire une place dans le Top 10 des modèles les plus populaires (un Top 10 dominé par Samsung et Apple). Mais ce n’est pas le Mi 9 qui figurait dans cette liste, mais un prédécesseur du Redmi Note 9S.