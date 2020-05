Xiaomi lance le Redmi Note 9 et le Redmi Note 9 Pro en France

Après avoir présenté ses flagships pour l’année 2020, Xiaomi enchaîne avec ses modèles milieu de gamme de marque Redmi. Ces appareils abordables sont tout aussi importants pour le constructeur, étant donné que ceux-ci lui permettent d’écouler un volume important de smartphones.

Cette année, c’est avec les smartphones de la série Redmi Note 9 que Xiaomi compte conquérir le segment milieu de gamme. Et après avoir lancé le Redmi Note 9S dans l’Hexagone, le constructeur vient de lancer le Redmi Note 9 Pro et le Redmi Note 9. Ces trois appareils ont une chose en commun : un rapport qualité/prix imbattable. Néanmoins, quelques différences au niveau de la fiche technique justifient les différences de prix.

Le Redmi Note 9 Pro est le modèle le plus cher de la série, mais l’appareil a également une fiche technique très évoluée, pour un modèle milieu de gamme. Ce modèle utilise un SoC Snapdragon 765G qui a été conçu par Qualcomm pour les smartphones milieu de gamme, mais dont les performances doivent être assez proches de ceux des appareils haut de gamme. Sur le dos, ce smartphone a une combinaison de 4 caméras : une caméra principale de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un objectif macro de 5 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. En façade, il y a une caméra frontale de 16 mégapixels.

De bonnes caractéristiques, mais des prix abordables

De son côté, le Redmi Note 9 utilise un processeur Mediatek Helio G85. Sur le dos il y a une caméra principale de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un macro de 2 mégapixels, ainsi qu’une caméra de 2 mégapixels pour la profondeur. En façade, le Redmi Note 9 a une caméra frontale de 13 mégapixels.

Les deux smartphones ont des écrans de type DotDisplay, protégés par du verre Gorilla Glass 5, mais celui du Redmi Note 9 Pro (6,67 pouces) est plus grand que l’écran du Redmi Note 9 (6,53 pouces). D’autre part, ces deux modèles ont une batterie de 5020 mAh, ce qui devrait assurer une très bonne autonomie. Cependant, le Redmi Note 9 Pro est compatible avec la recharge rapide 30W, ce qui permet de charger la batterie à 57 % en 30 minutes. Le Redmi Note 9 supporte la charge rapide à 18W.

Ces deux smartphones sont disponibles en précommandes dès aujourd’hui, puis seront disponibles en vente à partir du 9 juin. Un Redmi Note 9 avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage coûte 199,90 euros tandis qu’un Redmi Note 9 Pro avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûte 299,90 euros.