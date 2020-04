Xiaomi lève le voile sur le Mi 10 Youth, un milieu de gamme avec zoom périscope x5

Xiaomi a l’habitude de diversifier son offre, afin de proposer des smartphones qui correspondent à tous les types de public, ainsi qu’à toutes les régions. Et la série Mi 10 ne fait pas figure d’exception. Il y a un mois, la marque chinoise a lancé le Mi 10 et le Mi 10 dans le monde, après un premier lancement en Chine. Mais en plus de ces deux modèles premium, celui-ci a aussi officialisé un autre modèle : le Mi 10 Lite. Comme son nom le suggère, le Mi 10 Lite a de nombreux points communs avec le Mi 10 et le Mi 10 Pro. Cependant, cette version Lite coûte moins cher et a une fiche technique plus modeste. Par exemple, à la place du processeur Snapdragon 865 que l’on trouve sur le Mi 10 et le Mi 10 Pro, le Mi 10 Lite utilise un processeur moins performant, le Snapdragon 765G (qui permet quand même d’avoir la 5G).

Xiaomi lance une autre variante du Mi 10

Et récemment, en Chine, Xiaomi a lancé une autre variante abordable du Mi 10 : le Mi 10 Youth Edition 5G. Comme le note le site XDA, certains pourraient penser que le Mi 10 Youth Edition 5G et le Mi 10 Lite sont les mêmes modèles.

Xiaomi Mi 10 Youth is official with a 5x periscope camera https://t.co/56eVuZyLOh pic.twitter.com/Ti1UoS2BJH — Top Tech News (@_TopTechNews) April 27, 2020

Effectivement, ceux-ci ont des caractéristiques très proches. Néanmoins, il y a tout de même quelques différentes. Par exemple, le Mi 10 Youth Edition 5G a une combinaison de caméras différente sur le dos :

Un capteur principal de 48 mégapixels

Une caméra secondaire, ultra grand-angle, de 8 mégapixels

Un troisième capteur « Periscope Zoom » de 5 mégapixels, avec une capacité de zoom optique x5 et un zoom numérique x50

Un macro

En plus de la présence du zoom périscope, d’autres différences entre le Mi 10 Youth et le Mi 10 Lite peuvent exister, et Xiaomi pourrait en dire plus sur les caractéristiques de ce nouveau modèle plus tard.

En attendant, on connait déjà le prix du Mi 10 Youth Edition 5G en Chine. Dans l’Empire du Milieu, un modèle avec 6 Go de RAM et 65 Go de stockage coûterait l’équivalent de 273 euros, un modèle avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûterait l’équivalent de 299 euros, un modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage coûterait l’équivalent de 325 euros et un modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûterait l’équivalent de 364 euros.