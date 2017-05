Le Xiaomi Mi Max 2 est désormais officiel

C’est aujourd’hui que Xiaomi a tenu sa conférence de presse à Pékin et il a évidemment profité de cet évènement pour dévoiler son nouveau smartphone au format Phablette : le Xiaomi Mi Max 2. Un smartphone performant, élégant et surtout pas cher…

Xiaomi a fait le choix d’une grande dalle pour son dernier Mi Max 2, un écran XXL de 6,4 pouces d’une définition Full HD (1920 x 1080 pixels), de quoi permettre de visionner des vidéos sans sourciller et de jouer confortablement avec vos jeux favoris. Les mensurations du dernier né de la marque chinoise sont 174.1 x 88.7 x 7.6m pour un poids de 211 grammes, ce qui est relativement léger pour un téléphone de cette taille ! Esthétiquement, on peut vraiment dire que Xiaomi a fait un effort car son téléphone est assez raffiné.

Xiaomi annonce la sortie officielle du Mi Max 2

Pour le cœur de la bête, certaines rumeurs que l’on pouvait lire dans la presse avaient vu gros, finalement cela sera un processeur Snapdragon 625 cadencé à 2.0 GHz qui fera tourner l’ensemble, épaulé par 4 Go de RAM. Le Mi Max 2 tournera avec MIUI 8 sous Android 7.0 Nougat. Il disposera d’une batterie de tenez-vous bien, 5 300 mAh ! De quoi offrir une très belle autonomie au terminal… Sans plus de précision, on a pu lire qu’il pouvait tenir au moins deux jours en usage normal. De plus, le Mi Max 2 étant équipé de la technologie Quick Charge 3.0, il peut se charger à 68% en à peine 1h.

Concernant la photo et la vidéo, le constructeur chinois a fait le choix de capteurs photo de 12 Mpx à l’arrière et d’un 5 Mpx à l’avant, afin de réaliser de beaux selfies. Le Mi Max 2 intègre un capteur d’empreinte à l’arrière pour sécuriser l’authentification.

Niveau tarif, Xiaomi a su une nouvelle fois proposer une très belle configuration à un prix très raisonnable. Il faudra compter 250 dollars pour la version 64 Go et seulement 290 dollars pour le modèle en 128 Go. Les premières commercialisations commenceront en Chine début juin, puis en Inde fin juillet. En revanche pour l’Europe, il n’est pas prévu que ce dernier parvienne jusqu’à chez nous, alors comme toujours l’unique option est de passer par un site d’importation si vous souhaitez tenir un Mi Max 2 dans la main…