Xiaomi Mi Mix 3, le smartphone à slider a été officiellement dévoilé

Le 25 octobre, Xiaomi a finalement levé le voile sur le Mi Mix 3, un smartphone dont certaines caractéristiques avaient déjà fuité ces dernières semaines. La caractéristique la plus intéressante est certainement le fait que le nouveau-né de la gamme Mi dispose d’un slider qui lui permet de ne pas recourir à la traditionnelle encoche. En effet, tous les capteurs utiles à la prise du selfie parfait ne sont pas contenus dans la traditionnelle encoche, mais bien dans un mécanisme de tiroir. Pour rassurer ceux qui s’inquiètent de sa résistance, Xiaomi annonce une durée de vie garantie de 300 000 cycles.

Brand new full screen slider along with an ultimate photography experience. What do you think of #MiMIX3? RT now if you like what you see. pic.twitter.com/jWmFXl2Pp3

— Mi (@xiaomi) 25 octobre 2018