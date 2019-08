Xiaomi officialise la sortie du Mi 9T Pro en France

La gamme Xiaomi devient compliquée à lire. Alors que le Mi 9 a été dévoilé lors du MWC et bénéficiait de très fortes performances avec son Snapdragon 855, une déclinaison plus design, le Mi 9T a été lancé il y a quelques mois, avec un processeur moins puissant (Snapdragon 730). Si vous suivez un peu l’actualité de la marque chinoise, c’est le même modèle que le Redmi K20 Pro, les smartphones ayant un nom différent en Europe.

Aujourd’hui, Xiaomi lance en France le Mi 9T Pro, qui est tout simplement un mélange des deux. Des performances très haut de gamme, et un design avec un écran borderless grâce à sa caméra selfie rétractable. Son écran Super AMOLED de 6,39 pouces propose une définition de 2340 par 1080 pixels avec une résolution de 403 ppp.

Xiaomi Mi 9T Pro 64 Go au meilleur prix Prix de base : 429 € Cdiscount 429 € Consultez l'offre

Deux modèles sont disponibles avec un combo 6 Go de RAM / 64 Go de stockage, et un second de 6 Go de RAM / 128 Go de stockage. Il pèse 191 grammes et propose des dimensions de 7,43 x 0,88 x 15,67 cm. D’autre part, il supporte le double SIM, mais impossible d’étendre son stockage grâce à un port microSD.

Xiaomi Mi 9T Pro : un mix du Mi 9 et du Mi 9 T

Comme souvent, Xiaomi semble bien parti pour nous proposer une excellente autonomie sur ce Mi 9T Pro, avec une capacité de 4000 mAh. Au niveau des coloris, vous avez le choix entre le noir, le bleu et le rouge.

Au niveau photo, on retrouve à l’avant ce capteur selfie de 20 Mpx, et un triple capteur à l’arrière qui était un point fort du Mi 9. Il est composé d’un capteur principal de 48 Mpx (f/1.8), d’un telephoto de 8 Mpx (f/2.4) et d’un ultra grand-angle de 13 Mpx (f/2.4).

C’est assez rare pour être souligné, un port jack 3.5mm est aussi de la partie tout comme un chargeur rapide 18W, le Xiaomi Mi 9T Pro est par ailleurs compatible avec la technologie Quick Charge 4 jusqu’à 27 W. Il ne dispose pas de la recharge sans fil, contrairement au Xiaomi Mi 9.

Le Xiaomi Mi 9T Pro s’annonce donc comme un concurrent frontal du OnePlus 7 Pro, qui nous avait largement convaincus lors de notre test. Nous vous proposerons un test complet du Xiaomi Mi 9T Pro