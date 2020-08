Xiaomi présente l’un des premiers téléviseurs OLED transparents

Les constructeurs de téléviseurs souhaitent tous vous vendre du rêve en promettant une image si belle que vous avez l’impression de regarder par la fenêtre pour admirer un paysage. Et si l’un d’entre eux était véritablement à prendre au mot. En effet, Xiaomi vient de présenter son premier téléviseur OLED transparent, pour la modique somme de 7000 dollars. Le Mi TV LUX OLED Transparent Edition est l’un des nouveaux produits annoncés à l’occasion des 10 de l’entreprise chinoise Xiaomi.

Xiaomi réalise une véritable prouesse technologique.

Cette prouesse technologique est possible grâce au pied circulaire de cette télévision qui renferme tous les composants nécessaires, laissant place nette à l’arrière. Ensuite, il ne reste plus qu’à utiliser la technologie TOLED qui consiste à rendre un écran OLED transparent. Selon l’Universal Display Corporation : « les écrans TOLED utilisent des composants transparents tout au long de la colonne qui constitue l’écran, et sans besoin de rétroéclairage (chaque diode émet sa propre lumière, d’où l’acronyme), les images peuvent avoir l’air de flotter ».

Grâce à cela, Xiaomi est parvenu à concevoir un véritable écran de 55 pouces, qui ressemble à un simple rectangle de verre lorsqu’il est éteint. Toutefois, lorsque ce dernier s’allume, il propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un temps de réponse de 1 ms, ainsi qu’un rapport de contraste de 150 000:1. Le communiqué envoyé par Xiaomi, laisse de nombreuses questions en suspens, il faudra tester cet appareil pour pouvoir donner un véritable avis.

Quoi qu’il en soit, ce téléviseur ne sera disponible qu’en Chine pour environ 7 200 dollars, et pourra être commandé dès le 16 août prochain. Honnêtement, peu importe la qualité de l’image, cela doit être incroyable de profiter d’un tel écran, et son aspect transparent dépasse tout ce que nous connaissons dans le monde occidental. Les meilleurs OLED sont complètement dépassés par la curiosité procurée par cet écran transparent.