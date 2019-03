Apple Watch Series 4 : la fonctionnalité ECG qui sauve des vies débarque en France

Vous avez enfin une vraie bonne raison d’investir dans une Apple Watch. En effet, la dernière version de la montre connectée d’Apple inclut une fonctionnalité ECG (électrocardiogramme) qui peut sauver des vies. Comment ça marche ? Grâce à ses capteurs, l’Apple Watch 4 peut produire un électrocardiogramme pour l’utilisateur et alerter celui-ci si des signes de fibrillation atriale sont détectés. Actuellement, il s’agit du “plus fréquent des troubles du rythme cardiaque”, d’après nos amis de Wikipédia.

Cette fonctionnalité a été lancée aux Etats-Unis il y a 4 mois et aujourd’hui, celle-ci débarque en Europe (dont la France) et à Hong-Kong, via la mise à jour Watch OS 5.2. Comme l’explique Apple, cette fonctionnalité a eu l’aval des autorités européennes (CE) et peut donc désormais être utilisée dans l’Espace économique européen.

La fonctionnalité qui sauve des vies

Aux Etats-Unis, à peine lancée, l’ECG de l’Apple Watch 4 a permis de sauver une vie. Sur Reddit, un utilisateur a raconté comment il a découvert qu’il avait une fibrillation atriale en testant la nouvelle fonctionnalité sur son Apple Watch 4.

Après avoir reçu une alerte, il s’est rendu chez le médecin, qui a confirmé le diagnostic produit par la montre. Et grâce à cela, il a pu être traité. « Vous devriez acheter des actions Apple. Cela vous a probablement sauvé », aurait déclaré le médecin.

Par ailleurs, il est à noter qu’Apple n’est pas la seule société qui propose des montres connectées dotées de fonctionnalités ECG. Le français Withings a également lancé une montre proposant une fonction similaire.

Google pourrait également proposer un ECG sur une future montre sous Wear OS. En effet, Verily, une filiale du groupe Alphabet (dont Google fait partie) a déjà obtenu l’aval de la FDA (le régulateur américain) pour une montre connectée dotée d’une fonctionnalité électrocardiogramme.