Xiaomi promet une vitesse record pour la recharge sans fil

À défaut de trouver de nouvelles technologies pour stocker plus d’énergie dans les batteries de nos smartphones, les constructeurs essaient de faciliter notre quotidien en accélérant le processus de recharge. Et cela est aussi valable pour la recharge sans fil, qui est de plus en plus plébiscitée par les marques.

Comme le rapporte le site XDA, lors d’un événement en Chine, Xiaomi a levé le voile sur sa technologie de recharge sans fil 30 W baptisée « Mi Charge Turbo ». Théoriquement, cela permettrait de charger un smartphone avec une batterie de 4 000 mAh de 0% à 50 % en un temps record de 25 minutes. Et il serait possible d’atteindre les 100 % en 70 minutes.

Une innovation signée Xiaomi ?

D’après XDA, avec cette nouvelle technologie, Xiaomi revendique une première. Et le premier appareil qui sera compatible avec cette recharge sans fil ultra-rapide serait le Xiaomi Mi 9 Pro 5G, un appareil qui sera présenté plus tard et qui devrait être (comme le nom le suggère) une version améliorée du Mi 9, avec une compatibilité avec les réseaux 5G.

Le premier socle de recharge sans fil utilisant Mi Charge Turbo a également été présenté dans l’Empire du Milieu.

Et visiblement, Xiaomi ne se contentera pas de la recharge sans fil 30 W. En effet, le constructeur chinois testerait déjà un chargeur sans fil 40 W. Et pour la recharge avec fil, Xiaomi testerait une technologie avec 100 W (ce qui est complètement fou).

Malheureusement, on ne sait pas quand Xiaomi proposera sa technologie Mi Charge Turbo en dehors de son marché domestique.