Xiaomi rappelle certaines trottinettes électriques Mi365, pour risques de fracture et commotion cérébrale…

La trottinette électrique Mi365 rappelée à l’ordre par Xiaomi

C’est une alerte de la chaîne de magasins But qui est à l’origine d’un rappel des trottinettes électriques Mi365 de chez Xiaomi, sur demande de la DGCCRF (pour « Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes »). Certains modèles sont en effet susceptibles de présenter d’importants problèmes de sécurité.

Plus précisément, ce sont les modèles vendus entre septembre 2017 et octobre 2018 qui pourraient présenter un « défaut », lequel pourrait entraîner la chute de l’utilisateur, occasionnant alors des fractures, des commotions cérébrales et autres blessures. Selon Xiaomi : « les crochets en alliage d’aluminium dans le mécanisme de pliage peuvent présenter un risque de défaillance et, sans entretien adéquat, entraîner un risque de chute de l’utilisateur. »

La faute aux utilisateurs ?

Selon Xiaomi, il ne s’agit pas réellement d’un défaut de fabrication, et le souci résulte en réalité de la mauvaise utilisation de la trottinette. Par exemple, si la trottinette électrique Mi365 est soumise à une surcharge, si deux personnes l’utilisent en même temps notamment, ou si elle fait l’objet de mouvements à fort impact, le crochet en alliage d’aluminium du mécanisme de pliage peut s’affaiblir. Le composant vertical peut alors se plier vers le corps principal de la trottinette pendant l’utilisation.

Pour savoir si votre modèle est concerné, il suffit de vérifier le mécanisme de pliage. Si votre trottinette semble équipée d’un boulon à clé Allen d’un côté et d’un écrou rond de l’autre côté, il est doté d’un crochet en acier et n’est donc pas concerné. En revanche, si votre modèle semble équipé de boulons à clé Allen des deux côtés, il est doté d’un crochet en alliage d’aluminium et est donc directement concerné par le souci évoqué plus haut.

La DGCCRF invite tous les utilisateurs concernés à ramener au plus vite leur trottinette Xiaomi Mi365 en boutiques.