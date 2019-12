Le Xiaomi Redmi K30 se dévoile avant la présentation

Si la présentation officielle du Xiaomi Redmi K30 aura lieu le 10 décembre, la marque a déjà partagé plusieurs visuels du smartphone sur le réseau social chinois Weibo, équivalent de Twitter.

Quelles caractéristiques techniques pour le Xiaomi Redmi K30 ?

Comme nous pouvons le voir sur les images, le Redmi K30 de Xiaomi se dote d’un quadruple module photo. L’appareil photo principal serait de 64 Mpx, sachant qu’il s’agirait du tout dernier capteur de Sony, le IMX686. Ce module de forme ronde n’est pas sans rappeler celui du Huawei Mate 30, le dernier smartphone dévoilé par la marque chinoise il y a quelques mois. Malgré tout, Xiaomi s’approprie ce design et fait le choix de placer les quatre caméras alignées à la verticale plutôt que de les placer à côté.

L’appareil pourrait aussi embarquer deux appareils avant positionnés dans l’écran percé. Contrairement au Redmi K20, connu en France sous le nom de Mi 9T, le K30 n’embarquera donc pas de caméra avant pop up.

Outre ces caractéristiques, il est prévu que le Xiaomi Redmi K30 se dote de la 5G, d’un SoC de milieu de gamme Snapdragon 730G. Une dalle 120 Hz pourrait permettre au smartphone de bénéficier d’une meilleure fluidité et d’une belle réactivité.

Pour l’instant, on ne sait pas encore si le Xiaomi Redmi K30 sortira en France ou non. Son prix n’est pas encore connu non plus.

Rappelons que Samsung prévoit de sortir un nouveau smartphone de sa gamme Galaxy A quelques jours à peine après celui de Xiaomi. Reste à savoir si le téléphone du coréen sera aussi prometteur que celui du constructeur chinois, du moins sur le papier.