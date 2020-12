Xiaomi s’attaque à l’iPhone 12 avec son Mi 11, livré avec ou sans chargeur

Histoire de clôturer l’année 2020 en beauté, le constructeur Xiaomi vient tout juste d’officialiser son tout nouveau smartphone, le Mi 11. Un nouveau terminal qui vient se positionner en tant que nouveau flagship de la marque, et qui devrait arriver prochainement en Europe.

Le Mi 11 pour finir l’année chez Xiaomi

Le nouveau Xiaomi Mi 11 s’articule donc autour d’un large écran AMOLED de 6,8″ de diagonale, capable de restituer une image en définition QHD+ (soit 3200 x 1440 pixels). Le tout, avec une fréquence d’image de 120 Hz. Xiaomi a tenu à protéger son écran avec la nouvelle technologie Victus de Gorilla Glass. Malgré un smartphone au gabarit XXL, Xiaomi promet un poids relativement contenu, avec moins de 200 grammes sur la balance.

Sous le capot, on retrouve la toute nouvelle puce de chez Qualcomm, à savoir le processeur Snapdragon 888. Ce dernier peut être associé à 8 ou 12 Go de RAM, et devrait animer tous les smartphones haut de gamme à venir dans les premiers mois de l’année prochaine. Évidemment, le nouveau Xiaomi Mi 11 est compatible avec le réseau 5G, et se pare d’une section audio signée Harman Kardon.

Côté photo, le Mi 11 intègre d’un triple module photo, emmené par un capteur de 108 mégapixels. À cela s’ajoutent un grand-angle avec capteur de 13 mégapixels, ainsi qu’un objectif macro avec capteur de 5 mégapixels. Le tout sera alimenté via une batterie de 4600 mAh, qui pourra se recharger à une vitesse de 55W.

Enfin, en ce qui concerne la présence du chargeur dans le packaging, la réponse est non, ce Xiaomi Mi 11 sera vendu sans bloc de recharge, comme les récents iPhone 12. Toutefois, contrairement à Apple, Xiaomi laisse le choix aux acheteurs, et ces derniers peuvent malgré tout commander leur smartphone avec un chargeur (55W), qui sera fourni séparément, pour le même prix. À l’acheteur donc de considérer s’il a besoin d’un chargeur ou non.

Enfin, côté tarifs, le nouveau Xiaomi Mi 11 sera affiché en chine à partir de 3999 yuans (soit environ 500€), et sera décliné en trois coloris. Le smartphone sera commercialisé dès le 1er janvier du côté de l’Empire du Milieu. Le lancement européen est prévu pour le début du mois de janvier.