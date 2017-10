Xiaomi s’installe en Espagne… Terminé le casse-tête de l’importation ?

Le constructeur chinois Xiaomi propose d’excellents smartphones à des prix plus intéressants que ce qu’offre la concurrence. Ce n’est d’ailleurs pas une surprise si le chinois est désormais dans le Top 5 des plus grands constructeurs mondiaux. Une prouesse réalisée en quelques années et qui devrait s’accentuer avec son lancement officiel en Espagne… De quoi faire exploser les ventes européennes.

Comme on peut le voir sur le tweet ci-dessous, la marque chinoise a officialisé son arrivée en Espagne. Un choix de pays qui n’est pas anodin, puisque c’est dans ce pays que la marque parvient à vendre le plus de téléphones sur le vieux continent. Xiaomi était déjà présent en Grèce, en Ukraine et en Pologne concernant ses ventes en boutiques, mais clairement l’installation de la marque sur la péninsule ibérique va simplifier la vie à des millions d’européens et des accords vont certainement se nouer avec de nombreux sites web ou enseignes, afin d’effectuer de l’importation via l’Espagne, plutôt que via la Chine.

Xiaomi se lance officiellement en Espagne

España, estais listos para Xiaomi? Sigue @Espana_Xiaomi para enterarte de todas las novedades! pic.twitter.com/bgUEZSL6fa — Mi España (@Espana_Xiaomi) October 23, 2017

C’est donc ce lundi 23 octobre 2017, que Xiaomi a pris la décision de communiquer son arrivée en Espagne, par le biais de son compte Twitter espagnol. Beaucoup n’y verront pas une actualité très intéressante car toujours loin de chez eux, mais beaucoup d’autres qui lorgnaient régulièrement sur les smartphones de plus en plus performants et esthétiques de la marque, pourront franchir le cap de l’importation, en sachant que le smartphone provient d’un pays limitrophe (sans frais de douane), plutôt qu’en Chine.

D’ailleurs bonne nouvelle, Xiaomi a probablement anticipé les achats massifs des français, puisque tous les modèles qui arriveront en Espagne seront également compatibles avec les fréquences de l’hexagone. La marque n’a rien indiqué de plus pour le moment, on ne sait donc pas encore quels terminaux ou produits seront concernés par ces ventes espagnoles, ni leurs prix probablement un peu plus élevés qu’en Chine.

Personnellement, je croise les doigts pour que les français puissent voir débarquer le Xiaomi Mi Mix 2, le tout dernier porte-étendard de la marque chinoise.