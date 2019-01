Xiaomi : une Smart TV 65″ 4K HDR le 10 janvier ?

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Une Smart TV Mi LED le 10 janvier ?

Selon le compte officiel indien de Xiaomi, le groupe va présenter ce 10 janvier sa Mi LED Smart TV. Il s’agira d’un très large écran de 65″ de diagonale, permettant d’afficher une image en qualité 4K, avec évidemment la précieuse compatibilité 4K HDR.

Rappelons qu’il ne s’agira pas d’une première pour le groupe, qui a déjà lancé deux modèles 4K sur le territoire indien. Toutefois, ce nouveau modèle devrait être le plus grand, et, forcément, le plus cher jamais proposé par le groupe. Sur les réseaux sociaux, Xiaomi diffuse notamment le message #TheBiggerPicture, ne laissant aucun doute quant à la volonté de la marque de proposer une Smart TV plus XXL que jamais.

Une Xiaomi Mi TV 4 65″ déjà disponible en Chine, et qui devrait donc très bientôt arriver jusqu’en Inde. Cette dernière devrait être animée par Android TV, et livrée avec une télécommande intelligente, faisant notamment la part belle à la reconnaissance vocale.

It’s time to go from small to big. Make space, #TheBiggerPicture unveiling on 10th Jan, at 11 AM. pic.twitter.com/YYVw58D2G8 — Mi TV India (@MiTVIndia) 5 janvier 2019

Le modèle chinois intègre notamment un processeur Amlogic 64 bits avec SoC quad-core Cortex A53, un GPU Mali-T830 couplé à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Une Smart TV très fine (4,9 mm) qui dispose également de pieds transparents, et qui est livrée avec une barre de son Mi TV Bar. Reste désormais à connaitre le prix de vente en Inde… et espérer une arrivée en Europe qui sait ?

Rappelons au passage que le groupe Xiaomi a tout récemment dévoilé un écran pliable fonctionnel, que l’on pourrait prochainement voir débarquer sur un smartphone.