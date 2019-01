Vidéo : serait-ce le premier écran pliable créé par Xiaomi ?

Cela fait maintenant plusieurs mois que les fuites concernant des écrans pliables sur nos smartphones apparaissent sur la toile, au gré des différents projets de certains constructeurs comme Oppo. Mais l’entreprise chinoise n’est absolument pas la seule de son pays à travailler sur le sujet : en effet, il se pourrait que Xiaomi soit aussi de la partie.

Très présent en Asie, le fabricant est déjà en train de se tailler une place sur le marché français avec des téléphones de très bonne facture, qui n’ont rien à envier à Huawei ou à leurs concurrents. Alors, à quand les dalles souples sur ses propres modèles ?

Comme à son habitude, c’est le célèbre leaker Evan Blass qui est à l’origine de la publication qui nous intéresse aujourd’hui. Dévoilées sur Twitter, les images laissent ainsi apparaître un écran pliable tactile totalement utilisable : celui qui le tient en main en profite d’ailleurs pour déverrouiller l’interface et naviguer parmi la liste d’applications.

Si l’on voit que Google Maps fonctionne sans problème sur l’appareil, les plus attentifs remarqueront surtout que la surcouche qui semble installée sur ce périphérique tournant apparemment sur Android est MIUI, le logiciel de Xiaomi qui devrait aussi équiper son prochain mobile avec une caméra de 48 Mpx.

Can’t speak to the authenticity of this video or device, but it’s allegedly made by Xiaomi, I’m told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F

— Evan Blass (@evleaks) 3 janvier 2019