Il y aura des joueurs gay dans Football Manager 2018

Dans la nouvelle version de Football Manager, certains joueurs feront leur coming out.

Cela ne devrait même pas faire l’objet d’une news, mais dans le milieu très « conservateur » (mot poli pour homophobe) du football cela constitue un petit évènement. Même s’il ne s’agit que d’un jeu vidéo.

L’éditeur de jeu Sports Interactive annonce que la prochaine édition de l’un de ses jeux les plus fameux, Football Manager 2018, inclura des joueurs homosexuels. Ce qui est une première pour cette franchise mais également me semble-t-il pour un jeu vidéo de foot.

Pour ce jeu de stratégie, l’approche est subtile : si vous êtes manager d’une équipe, vous serez notifié d’une information publique indiquant quand un jeune joueur vient de faire son coming out. Bénéfice : quand cette déclaration sera faite, si ce joueur fait partie de votre équipe ou si vous le recrutez, vous verrez les revenus de votre club augmenter légèrement en raison d’un surcroit de fans de la communauté LGBT, dont on peut supposer qu’ils achèteront davantage de maillots et autres produits dérivés du club.

Des footballeurs gay, mais pas dans n’importe-quel pays

L’éditeur reste cependant prudent dans sa stratégie (qui n’est elle-même certainement pas dénuée d’arrières-pensées mercantiles) : d’une part, seuls les joueurs fictifs générés aléatoirement par l’algorithme du jeu feront leur coming out, parce que contrairement aux vrais joueurs, ils ne peuvent pas poursuivre l’éditeur en justice, indique Miles Jacobson, directeur du jeu. Et aussi parce-que certains joueurs ne dévoileront jamais publiquement leur orientation sexuelle.

D’autre part, Sports Interactive s’est conformé à des conseils juridiques et ne laissera pas les joueurs faire leur coming out s’ils viennent de pays où l’homosexualité est illégale, même si ces derniers sont totalement fictifs.

Selon Miles Jacobson, « S’ils nous avons décidé de le faire, c’est en partie parce nous savons de par de nombreux professionnels qu’il y a des joueurs qui sont gais, mais qui ne souhaitent pas le faire savoir. C’est pourquoi nous avons décidé d’essayer de montrer aux gens que le fait de faire son coming out n’est pas un problème et peut être positif. Je pense juste que c’est fou qu’en 2017 on soit dans un monde où les gens ne peuvent pas être eux-mêmes. ». La BBC souligne à ce sujet que dans un sondage radiophonique en octobre 2016, une écrasante majorité de 82% de supporters en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse déclaraient n’avoir aucun problème avec le fait que leur club engage un joueur gay.

Rappelons que Sports Interactive n’en n’est pas à sa première initiative quand il s’agit de faire coller ses jeux à l’actualité ou aux faits de société. La version 2017 de Football Manager intégrait déjà des cas spécifiques de joueurs rencontrant des problèmes de visas suite au Brexit.

