Ce trimestre, YouTube a supprimé plus de 58 millions de vidéos

Intitulé « Application du règlement de la communauté YouTube », le dernier rapport de la plateforme de contenus évoque le nombre de vidéos, de chaînes ou encore de commentaires supprimés entre les mois de juillet et septembre 2018.

YouTube continue la lutte contre les contenus interdits

Comme l’indique YouTube, l’entreprise a pris la décision de clôturer 1,7 million de chaînes et de supprimer plus de 58 millions de vidéos. Sur le total des vidéos retirées, près de 7,8 millions ont été retirés manuellement par les équipes de l’entreprise. Sur ces dernières, la majorité n’ont pas été vue une seule fois par un internaute avant la suppression.

Néanmoins, la grande majorité a été supprimée par les algorithmes de YouTube. L’entreprise indique : « Nous avons toujours eu recours à un mélange d’évaluateurs humains et de technologie pour traiter les contenus violents sur notre plateforme, et en 2017, nous avons commencé à appliquer une technologie d’apprentissage machine plus avancée pour signaler les contenus à examiner par nos équipes […] Cette combinaison de technologie de détection intelligente et de modérateurs humains hautement qualifiés nous a permis d’appliquer nos politiques avec une rapidité croissante ».

Sur la totalité de ces contenus, près de 80% concernent des vidéos de spams ou d’escroquerie, 12,6% de la nudité, tandis que le reste a été supprimé pour assurer la sécurité des enfants, explique le rapport.

Concernant les commentaires, YouTube annonce en avoir supprimé 224,5 millions au cours du dernier trimestre.

Cela fait plusieurs années que la plateforme de vidéos a du mal à appréhender cette masse de contenu lorsqu’il s’agit de modération. En effet, plusieurs polémiques ont déjà éclaté à ce sujet, si bien que YouTube tente tant bien que mal de s’améliorer. Il y a un an, l’entreprise a annoncé qu’elle souhaitait renforcer son équipe en passant le cap symbolique des 10 000 modérateurs.

