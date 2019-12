YouTube revoit sa politique et permet des séquences plus violentes sur les jeux vidéo

La PDG de YouTube, Susan Wojcicki, a annoncé que la plateforme de vidéo avait effectué une révision de sa politique concernant les jeux vidéo. Jusqu’ici, les créateurs de contenu ne pouvaient pas partager des séquences de jeux violents, faute de quoi leurs vidéos risquaient d’être soumises à des restrictions basées sur l’âge des utilisateurs.

YouTube change sa politique pour les vidéos sur les jeux vidéo

Depuis ce 2 décembre, les règles sur YouTube ne sont plus les mêmes. Les séquences de jeux vidéo seront situées au même plan que celles des films ou de la télévision. Les vidéos des créateurs de contenu seront donc accessibles à tous et pas seulement aux viewers de plus de 18 ans. Si toutefois la violence d’un jeu est le seul thème du contenu et sa finalité, la limite d’âge stricte pourra toujours être appliquée.

YouTube a tenu à préciser que sa politique sur les jeux vidéo évoluait, mais que la plateforme « maintiendra toujours [une] restriction fixe pour protéger les auditoires de la violence dans le monde réel ».

Ce changement ne peut être évoqué sans parler de la monétisation des vidéos, point crucial pour les créateurs partageant leur contenu sur YouTube. Il est possible que certains soient refusés par les annonceurs alors qu’elle suit les lignes directrices de cette nouvelle politique sur les jeux vidéo.

Susan Wojcicki indique : « Dans l’ensemble, la politique signifie qu’il y aura moins de restrictions pour la violence dans le jeu ». Elle assure aussi : « Nous nous efforçons d’identifier les annonceurs qui s’intéressent à un contenu plus éditorial, comme un spécialiste du marketing qui cherche à promouvoir un film Rated R [avec une limite d’âge, NDLR], afin de pouvoir les mettre en relation avec des créateurs dont le contenu correspond à leurs publicités ».

Cette décision fait suite à une frustration évoquée par de nombreux YouTubeurs qui se plaignaient de devoir se cantonner à Fortnite et autres jeux vidéo similaires pour espérer que leurs vidéos soient monétisées.

Il y a quelques jours, YouTube a également mis en place une nouvelle politique portant sur le contenu destiné aux enfants. Les YouTubeurs doivent désormais indiquer si leurs vidéos sont adaptées aux plus jeunes ou non.