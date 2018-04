YouTube : des hackers s’en prennent à Despacito (et d’autres clips populaires)

Si vous étiez en train de chercher Despacito cet après-midi, vous auriez pu tomber sur autre chose. En effet, comme le rapporte notre confrère The Verge (et beaucoup de personnes sur Twitter), la plateforme de vidéos en ligne a été victime d’un piratage qui a affecté plusieurs chaînes populaires, dont Chris Brown, Shakira, DJ Snake, Selena Gomez, Drake, Katy Perry, et Taylor Swift. Certaines vidéos affichaient le slogan « libérez la Palestine », d’après Le Parisien.

De nombreux titres populaires ont été vandalisées, pour inclure des signatures « Hacked by … ».

Despacito, la vidéo la plus vue sur YouTube (avec plus de 5 milliards de vues), avait une nouvelle vignette : une image extraite de la série La Casa de Papel sur Netflix.

Grâce à son nombre de vues, le clip a récemment établi un nouveau record reconnu par le Guiness World Records.

Anyone who has heard #Despacito knows of its catchy rhythm, but now fans have helped @LuisFonsi and @Daddy_Yankee’s hit song achieve six Guinness World Records titles in addition to their recent one as the First to video to reach 5 billion @YouTube views https://t.co/WXSkj6BRI8 pic.twitter.com/qe6oaidyjV

— GuinnessWorldRecords (@GWR) April 5, 2018