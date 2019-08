Youtube Kids lance son propre site, plus sécurisé et attirant

Youtube va devoir payer très cher. Une amende pour violations des lois américaines sur la protection de la vie privée des enfants est demandée par la Federal Trade Commission, et s’élève à plusieurs millions de dollars. La plateforme de streaming vidéo est notamment accusée d’avoir utilisé les données de son application Youtube Kids pour cibler ses publicités, mais doit également faire face à de nombreuses plaintes d’utilisateurs au sujet de contenus inappropriés sur le service pour enfant.

Désormais, Youtube séparera de façon distincte ses deux plateformes web. Après ses applications, le site Youtube.com se sépare donc de son service Youtube Kids, désormais accessible via une adresse à part entière : youtubekids.com.

Un nouveau site internet pour Youtube Kids, plus sécurisé

L’annonce de la sortie de la nouvelle plateforme fut très discrète par Google, qui a choisi de faire part de la nouvelle dans un article de blog discret. Il faut dire que l’actualité autour de Youtube Kids n’était pas des plus joyeuses, alors que de nombreux recensement de contenus inappropriés fleurissaient parmi les vidéos disponibles pour les enfants.

Pour raviver la confiance des familles, Youtube a indiqué avoir mis de nouveaux moyens pour éviter toute mauvaise expérience. Tout d’abord, des filtres sont désormais présents, afin de cibler le contenu pouvant être visionné par l’enfant selon son âge. Youtube a ajouté trois catégories : « Préscolaire » (4 ans et moins), « Plus jeunes » (de 5 à 7 ans) et « Plus âgés » (de 8 à 12 ans). Cette dernière catégorie introduit notamment des vlogs familiaux, des jeux et des applications musicales.

Une meilleure politique de sécurité annoncée

En amont de cette annonce, Youtube avait indiqué la semaine dernière avoir renforcé sa politique de sécurité. Désormais, les vidéos au contenu familial trompeur contenant des thèmes sexuels, des actes de violence, etc, sont désormais supprimées, au lieu d’être simplement restreintes des utilisateurs. Selon Bloomberg, le ciblage des publicités appartiendrait désormais au passé, afin de correspondre à la loi COPPA, pour la protection de la vie privée des enfants. « Nous continuons à améliorer l’application en nous basant sur les commentaires des parents et des experts », a déclaré YouTube .

Pour l’heure, il n’est pas encore possible de se connecter à sa propre session sur la plateforme YoutubeKids.com. La fonctionnalité devrait apparaître dans les jours qui suivent.