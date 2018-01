YouTube : un mode incognito pour cacher vos habitudes douteuses ?

Selon un site d’actu qui a analysé la dernière version de l’application YouTube, Google s’apprêterait à lancer un mode incognito.

Même s’il n’y a (théoriquement) pas de porno sur YouTube, il est tout à fait possible d’avoir envie de cacher certaines vidéos et certaines recherches de l’historique personnel. Sur un navigateur web moderne, cela est facile puisqu’il suffit d’ouvrir le mode incognito (ou le mode privé sur d’autres navigateurs). Mais ce mode n’existe pas sur l’application mobile YouTube.

Cependant, il est possible que Google s’apprête à lancer cette fonctionnalité sur l’application YouTube. En tout cas, c’est ce qu’indique le site d’info 9to5Google qui a analysé le fichier APK de la version 13.0 de l’appli YouTube sur Android.

Si la fonctionnalité n’est pas encore active, des bouts de code cachés dans l’application suggéreraient qu’elle pourrait arriver plus tard.

Actuellement, pour qu’une activité sur YouTube ne laisse aucune trace (qui pourrait être compromettante) dans l’historique personnelle, les utilisateurs doivent aller dans les paramètres d’historique de l’appli. Une démarche compliquée qui décourage bien évidement les utilisateurs.

En plus de ce mode incognito, 9to5Google a découvert d’autres fonctionnalités qui pourraient arriver plus tard sur l’application YouTube. Par exemple, le mode sombre, déjà présent sur la version web, pourrait également être déployé sur l’application mobile de YouTube. Une autre fonctionnalité, permet de zapper plus facilement les publicités puisque grâce à celle-ci, il suffirait de faire un glissement au lieu d’appuyer sur un bouton.

Après, tant que Google n’a rien annoncé de manière officielle, on garde une certaine réserve. Même si des bouts de code peuvent révéler les futures fonctionnalités, la firme de Mountain View a toujours la possibilité de faire marche-arrière.