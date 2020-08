YouTube Music dévoile ses playlists collaboratives, indispensable pour l’été

Le streaming musical est, sans surprise, largement dominé par Spotify et Apple Music. D’autres acteurs tentent tant bien que mal de lutter contre ces deux géants, à l’image du français Deezer, mais également Amazon Music, ou encore YouTube Music. Ce dernier vient justement d’annoncer quelques nouveautés sur sa plateforme afin d’essayer de recoller au peloton de tête. Celle qui a retenu notre attention est l’arrivée des playlists collaboratives sur YouTube Music.

YouTube Music continue d’innover pour se rapprocher du sommet.

En mars dernier, 9to5Google était parvenu à repérer l’existence de cette nouvelle fonction en fouillant dans un fichier APK. Aujourd’hui, les playlists collaboratives sont bel et bien disponibles sur iOS et Android, le média américain avait vu juste. Depuis l’annonce de la fermeture de Google Play Music, la firme de Mountain View a promis un tas de nouvelles fonctionnalités et ces playlists en font partie. Au cours des dernières semaines, Google a également ajouté la possibilité de voir les paroles de chansons dans l’application, de jouer des playlists créées par les artistes, ainsi que la possibilité de télécharger votre propre musique.

Comme le proposent déjà de nombreuses autres plateformes concurrentes, les playlists collaboratives permettent d’ajouter des utilisateurs pour qu’ils puissent à leur tour proposer leurs morceaux au sein d’une même liste de lecture. YouTube Music offre également la possibilité de changer l’image à la Une, le titre, ainsi que la description. La plateforme vous permet aussi de générer un lien que vous pouvez distribuer à qui vous voulez pour avoir accès à la playlist, ainsi que la possibilité de désactiver ce même lien lorsque vous avez terminé.

Pensez également à transférer vos chansons et vos playlists de Google Play Music vers YouTube Music avant que le site ne disparaisse. Google Play Music devrait fermer ses portes d’ici le mois de septembre.