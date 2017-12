YouTube se lancera dans le streaming musical en 2018

La filiale de Google va lancer d’ici quelques mois un service de streaming musical par abonnement. L’objectif ? Concurrencer Spotify, Amazon ou encore Apple.

C’est une information qui n’a pas encore été confirmée par Google. Mais son annonce, le même jour par Reuters et Bloomberg ne laisse guère de place au doute. Google, à travers sa filiale YouTube va lancer à partir du mois de mars 2018, un service de streaming musical payant baptisé Remix. A l’heure actuelle, le géant de Mountain View serait en train de finaliser les accords avec les géants de la musique, Warner, Sony et Universal en tête. L’optique de pouvoir coupler clips sur YouTube et musiques sur Remix est assurément séduisante.

Youtube veut lancer son service de streaming musical payant en 2018

En effet, comme tous ses concurrents déjà installés sur le marché, l’entreprise est consciente que le succès de ce service dépendra avant tout de la richesse de l’offre qui est proposée. Une donnée cruciale alors que l’entreprise se lance à l’assaut d’un marché déjà hautement concurrentiel avec Spotify, Deezer, Apple Music ou encore Amazon Music. Google devrait de son côté faire disparaître son service Google Play Music puisque de toute évidence il fera doublon.

Il s’agit d’un enjeu double pour YouTube. Tout d’abord, essayer de rivaliser avec les leaders d’un point de vue des abonnements. Spotify avec 140 millions d’utilisateurs payants est suivi par Apple qui n’en compte que 30 millions. Pour cela, l’entreprise pourra s’appuyer sur la base d’utilisateurs de YouTube qui approche le milliard de connexions quotidiennes. Toutefois, les transformer en utilisateurs payants demandera du temps.

Dans le même temps, Google veut réussir à rendre Google Home incontournable. Comme assistant personnel bien sûr, mais aussi comme interface musicale préférentielle. Une stratégie déjà adoptée par Apple avec le Home Pod. Mais, à ce niveau là, l’ennemi à un autre nom puisqu’il s’agit cette fois d’Amazon. En effet avec la gamme Echo, l’entreprise de Jeff Bezos propose un service spécifique nommé Amazon Music Unlimited. Lancé, il y a environ 1 an, le service a déjà séduit plus de 16 millions d’abonnés.